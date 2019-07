Frieschenmoor Der Kleinkaliber-Schieß- und Sportverein Frieschenmoor, der im Laufe der Jahre eine wechselvolle Geschichte erlebte, lädt für das kommende Wochenende zu seinem 92. Schützenfest ein. Ab Freitagabend wird ein buntes Programm geboten und zünftig gefeiert.

Der Verein hat es in all den Jahren verstanden, das Vereinsleben auf dem Dorfe, auch in schwierigen Jahren, zu pflegen. Und dass in diesem Verein die Schützenschwestern und Schützenbrüder fest zusammenhalten und auch die Jugend im Vereinsleben ihren Platz hat, wird in dieser Woche wieder besonders deutlich, wenn es um die Festvorbereitungen geht. An diesem Mittwoch und Donnerstag treffen sich die Vereinsmitglieder ab 19 Uhr beim Dorfgemeinschaftshaus zum Binden der Girlanden für die Ausschmückung von Dorf und Festzelt.

Und los geht’s mit dem Fest am Freitagabend ab 20 Uhr mit der zünftigen Zeltfete mit „Party-House-Charts“. Der Eintritt beträgt 4 Euro.

Am Samstagnachmittag beherrschen die Kinder von 15 bis 17 Uhr während des Kindernachmittags bei Spiel und Spaß im Rahmen der Ferienpassaktion das Festzelt.

Zum großen Ballabend am Samstag ab 20 Uhr werden viele Gäste und befreundete Vereine zum Feiern erwartet. An diesem Abend erfolgt auch die Übergabe der Pokale und Preise für das Schützenfestpokalschießen. An allen Festtagen können die Gäste bei der großen Tombola gewinnen.

Zum Höhepunkt des Schützenfestes werden am Sonntag, 14. Juli, um 14 Uhr wieder viele befreundete Vereine am Festplatz empfangen und nach der Begrüßung folgt der prächtige Festmarsch durch den geschmückten Ort. Der Jugendmusikzug aus Rodenkirchen wird den Umzug musikalisch begleiten und anschließend im Zelt zum Auftakt des gemütlichen Nachmittags zur guten Stimmung beitragen. In entspannter Runde wird anschließend in Brunkens Festzelt der bunte Nachmittag bis zum Schützenfestausklang gefeiert.