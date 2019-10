Entdecken

Wer fit dafür werden möchte, Gottesdienste selber mitzugestalten oder die Welt des Gottesdienstes für sich näher zu entdecken, hat dazu die Möglichkeit in einem von zwei offenen Grundkursen, welche die Oldenburgische Landeskirche kostenlos anbietet.

Themen an vier Samstagen sind unter anderem ein Lesetraining zu biblischen Texten, Aufbau und Dramaturgie des Gottesdienstes, Zugänge zum Verständnis der Bibel oder auch das eigenständige Vorbereiten einer kleinen Andacht.

Wer darüber hinaus Interesse hat, später selbst einen ganzen Gottesdienst ehrenamtlich zu leiten und dort auch zu predigen, kann diesen Grundkurs als erste Station auf dem Weg dahin absolvieren.

Die vier Termine finden in Gemeindehäusern in Oldenburg und Wilhelmshaven jeweils samstags von 14 bis 18.45 Uhr statt – vom 23. November bis 15. Februar oder vom 25. Januar bis 14. März. Für Anmeldungen und weitere Informationen wenden sich Interessierte an Pfarrer Cornelius Grohs per E-Mail (an: cornelius.grohs@kirche-oldenburg.de) oder Telefon (04402/97299313).