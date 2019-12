Golzwarden Die in Golzwarden ansässige Arp Schnitger Gesellschaft blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Das Arp-Schnitger-Gedenkjahr nutzte der Verein für zeitintensive und vielseitige Projekte.

Neben weiteren Projekten und Tagungen liegt den Vereinsmitgliedern eines ganz besonders am Herzen: Pünktlich zum Jahresende 2019 präsentierte die Gesellschaft einen internationalen Orgelführer. „Er ist noch druckfrisch“, sagte der stellvertretende Vereinsvorsitzende Helmut Bahlmann. Das Werk ist in Kooperation mit der Stichting Groningen Orgelland entstanden und stellt das umfangreichste Projekt des Schnitger-Gedenkjahres dar.

Kurz nach Weihnachten fungierte der Niederländer Hans Beek von der Stichting als Bote und überbrachte der Arp Schnitger Gesellschaft den Orgelführer „In den Fußspuren Schnitgers“ persönlich. Das Buch stellt unter anderem Schnitger-Orgeln der Stadt und Provinz Groningen, der Gemeinde Krummhörn (Ostfriesland), des Oldenburger Landes und des Elbe-Weser-Dreiecks vor.

Es richtet sich vor allem an Kirchengemeinden und Tourismus-Zentren und ist kostenlos. Der Orgelführer soll den Namen Schnitger auch über das Jahr 2019 hinaus tragen. „Das Buch soll die Menschen dazu bewegen, sich auf die Orgelkultur einzulassen“, sagte Helmut Bahlmann.

Finanzielle Unterstützer

Finanziell sind Projekte wie diese vor allem durch Unterstützung möglich. Das Land Niedersachsen, Interreg Deutschland Nederland und Hoch empor haben das Buchprojekt möglich gemacht. Hoch empor ist eine Initiative von Musikland Niedersachsen und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, die anlässlich des Arp-Schnitger-Gedenkjahres gegründet worden war.

Allein in der Region Brake wurden zudem im vergangenen Jahr 16 500 Euro Spendengelder zusammengetragen, die sowohl von Privatpersonen als auch von Wirtschaftsunternehmen stammen.

Im Frühjahr hatte die Arp Schnitger Gesellschaft bereits eine Broschüre über das Leben des berühmten Orgelbauers aus Brake heraus gebracht. 10 000 Exemplare wurden gedruckt, von denen bereits 7000 verteilt sind. Im September fand dann ein Orgel-Symposium in Brake statt. Zu dieser Veranstaltung erschienen über 40 Orgelbauer aus fünf verschiedenen Ländern. „Das war eine richtige Meisterleistung“, sagte der stellvertretende Vorsitzender Helmut Bahlmann stolz.

Festschrift statt Festakt

Zum 300. Todestag des Orgelbauers war am 6. Juni ein Festakt in der Golzwarder Kirche geplant. Diese Feierlichkeiten konnte aufgrund des Kirchenbrandes nur zwei Tage zuvor allerdings nicht stattfinden. Einen Nachholtermin wird es nicht geben. „Eine Verschiebung des Termins ist unrealistisch“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Vereins. Stattdessen werde es eine Festschrift im Jahre 2020 geben, in der alle Beiträge der Orgelbauer-Tagung, sowie Grußworte von Bischof Thomas Adomeit und der Schirmherrin und Landtagsvizepräsidentin Meta Janssen-Kucz zusammengefasst zu finden sein werden.

„In Jahr 2019 haben wir so viele Projekte wie noch nie umsetzen können“, sagte Helmut Bahlmann zum Abschluss merklich zufrieden.