Golzwarden Freunde des BSW-Orchesters (BSW: Bahn-Sozialwerk) Brake und alle anderen Musikinteressierten sind herzlich zum diesjährigen Kirchenkonzert eingeladen, das am Sonntag, 18. März, um 16.30 Uhr in der St.-Bartholomäuskirche in Golzwarden beginnt. Die musikalische Leitung für diesmal Ralf Hesse aus Nordenham übernommen, der sich schon lange für die Blasmusikszene in der Wesermarsch engagiert. Gemeinsam wurde ein abwechslungsreiches Konzertprogramm einstudiert, das der großen Bandbreite des Orchesters gerecht wird.

Eröffnet wird das Konzert mit der Ouvertüre „Ross Roy“ von Jacob de Haan, einem der versiertesten Komponisten für Sinfonische Blasorchestermusik. „Ross Roy“ ist der Name einer monumentalen Villa aus dem späten 19. Jahrhundert. In ihr wurde 1945 das St. Peters Lutheran College gegründet. Die Villa ist immer das Symbol für diese Schule geblieben. Jacob de Haan betrachtet sie in dieser Komposition als eine Metapher für die Jahre, die man in der Schule verbringt und in der die Persönlichkeit eines Menschen zu einem großen Teil gebildet wird.

Die fortschreitende rhythmische Bewegung im Bassregister und im Schlagzeug, mit der das folgende „Tempo di Marcia“ anfängt, steht für die Struktur und Disziplin der Schule, die bis zur Abschlussprüfung durchlaufen werden muss.

Es gibt aber auch scherzhafte, humorvolle Momente, denn in der Schule soll es auch Raum geben für ein Lächeln und Spaß am Lernen. Stolz und Selbstvertrauen kommen musikalisch ebenfalls zum Ausdruck sowie Liebe, Freundschaft und Verständnis.

Im weiteren Verlauf des Konzerts, in dem es Stücke aus dem Bereich Musical (Tanz der Vampire), Jazz- und Filmmusik zu hören gibt, darf sich das Publikum auf einen weiteren Höhepunkt freuen: Der berühmte Csardas von Vittorio Monti.

Damit wagt sich die Solistin Britt Boyksen mit der Klarinette an ein besonders anspruchsvolles Stück, erfordert es doch außerordentlich flinke Finger und spieltechnisches Geschick.

Das BSW-Orchester Brake hofft auf viele Besucher und vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, der selber ein Instrument spielt und bei dem durch das Konzert das Interesse geweckt, ebenfalls mitzuspielen. Geprobt wird freitags ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus Golzwarden (Raiffeisenstraße 19). Infos gibt es vorab bei der 1. Vorsitzenden Gudrun Boyksen unter Telefon 04401/72453.

Das BSW-Orchester wurde 1950 gegründet.