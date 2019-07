Festakt

Zum 300. Todestag von Arp Schnitger veranstaltet die in Golzwarden ansässiger Arp-Schnitger-Gesellschaft am Samstag, 6. Juli, einen Festakt für geladene Gäste. Beginn ist um 10.30 Uhr in der St. Bartholomäus-Kirche.

Der Orgelbauer wurde 1648 in Schmalenfleth geboren und am 9. Juli 1648 in Golzwarden getauft. Er starb 1719. Begraben wurde er am 28. Juli des Jahres in Neuenfelde (Hamburg).

Grußworte sprechen Bischof Thomas Adomeit, Schirmherrin und Landtagsvizepräsidentin Meta Janssen-Kucz sowie Dr. Annette Schwandner (Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Den Festvortrag „Arp Schnitger – seine kultur- und kirchengeschichtliche Bedeutung in den Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst“ hält Pfarrer Dr. Tim Unger.