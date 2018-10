Golzwarden Sommer, Sonne und Spaß beim Schützenfest, so kann man das vergangene Wochenende in Golzwarden gut zusammenfassen.

Nach der Hüttengaudi am Freitag und der Königshausproklamation ging es am Sonntag mit dem Umzug durch den Ort weiter. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Ovelgönner Blaskapelle und der Musikzug „Die Johanniter“.

Danach begann im Festzelt der „Bunte Nachmittag“, der beim Publikum bestens ankam. Erwartungsvoll schauten die Gäste auf die Bühne, als das Comeback der Kelly Familie angekündigt wurde. Und schon kamen die in Karos gekleideten Sängerinnen und Sänger und brachten die irische Lebensart mit „When the boy came into town“ und „Take my hand“ nach Golzwarden. Weil es dem Publikum so gut gefiel, wurde auch noch „Angel“ gesungen.

Nur wenige Minuten später flogen zwei große BHs auf die Bühne und sorgten für Gejohle im Zelt. Nach den Zugabe-Rufen gab es noch den Hit von Maite Kelly „Warum hast du nicht nein gesagt?“, den sie mit Roland Kaiser singt.

Manchmal braucht es eben auch keine Worte, um einen tollen Erfolg zu erzielen. Zwei Skifahrer bei den Sommertemperaturen und dazu noch ein komödiantisches Talent, schon war die Darbietung perfekt. Skifahrer, die immer wieder hinfallen und Mühe haben, wieder aufzustehen, gewürzt mit einer Portion Schadenfreude, das sorgte für lang anhaltenden Applaus beim Publikum.

Stomp hat es vorgemacht und die Groove Butcher bewiesen auf der Bühne, dass es nur einer Gruppe von Männern mit ihren Mülleimern benötigt, um eingängige Musik zu machen. Auch mit Bierkästen und leeren Flaschen gelang dies sehr gut.

Helga Feddersen und Didi Hallervorden nahmen das Publikum mit „Du, die Wanne ist voll“ in die Schlagerwelt der 70er-Jahre. Dort ging es dann auch mit den Golzwarder Deerns weiter, die sich für ihre Tanzchoreographie die Hits der schwedischen Popgruppe ABBA als Grundlage genommen hatten. Bei „Super Trouper“ und „Mama Mia“ schwebten sie in ihren Kostümen, die auch die schwedische Band begeistert hätte, über die Bühne.

Über die nächste Vorführung konnte Moderator Marco Vowinkel gar nichts berichten, war doch alles bis zu diesem Nachmittag ein großes Geheimnis. Zunächst kamen zwei „drömelig“ wirkende Schlafsäcke auf die Bühne. Diese tapsten etwas herum und fielen dann zu Boden, krochen etwas weiter herum und standen dann wieder auf. Das Publikum im Zelt wartete gespannt auf das, was noch kommen sollte. Vor den Augen der Zuschauer „verpuppten“ sich die Raupen und brachten zwei wunderschöne Schmetterlings-Männchen hervor, die in Slow motion auf der Bühne tanzten. Dafür spendeten die Zuschauer viel Applaus.

Zu guter Letzt hatten die Bommels ihren Auftritt. Sie widmeten sich dem deutschen Schlager wie „Amarillo“ und „Himbeereis zum Frühstück“. Außerdem konnte sich das Publikum noch bei „Ein Loch ist im Eimer“ amüsieren. Mit einer Polonaise quer durch das Zelt endete der diesjährige Bunte Nachmittag der Golzwarder Schützen.