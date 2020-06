Gottesdienst am Strand

Zu einem Strandgottesdienst lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Brake an der Weser für diesen Sonntag, 21. Juni, ein. Beginn ist um 10 Uhr am Weserstrand in Oberhammelwarden neben dem Campingplatz unter Beachtung der Hygiene und Abstandsregeln. Dieser Freiluftgottesdienst wird von Pastor Rüdiger Gryczan und Musikern des Posaunenchores Hammelwarden gestaltet. Es ist ein besonderes Erlebnis, in der freien Natur mit Blick auf die vorbeifahrenden Schiffe auf der Weser Gottesdienst zu feiern. Gäste sind herzlich willkommen.BILD:

