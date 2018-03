Umzug mit Fackeln zum Feuer

Großenmeer Am Samstag, 31. März, treffen sich die Mitglieder des Bürger- und Heimatvereins sowie alle Bürger von Großenmeer um 19.30 Uhr auf dem Marktplatz. Dort erhält jedes Kind auf Wunsch eine Fackel und stellt sich zum Umzug auf. In Begleitung der Feuerwehr bewegt sich der Umzug in Richtung des Osterfeuerplatzes am Bahndamm. Nach der Ankunft am Osterfeuerplatz verteilen sich die Kinder um den Haufen von Strauch- und Baumschnitt und entzünden das Osterfeuer.

Wie in jedem Jahr sorgt der Bürger- und Heimatverein wieder für Getränke, Grillwurst und Pommes frites. Außerdem wird es ein tolles Feuerwerk geben. Am Vormittag des Ostersamstags treffen sich die freiwilligen Helfer um 9 Uhr auf dem Osterfeuerplatz zum Herrichten des Platzes und zum Aufbau der Buden.