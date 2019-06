Hammelwarden Neben der Barockgeige (Regine Freitag) werden auch seltene Barockinstrumente zu hören sein: Und zwar Sonntag, 16. Juni, um 19.30 Uhr in der Kirche Hammelwarden. Gespieelt wird eine Viola d´Amore (Bodo Lönartz), eine Viola da Gamba (Katja Kuzminykh) und eine Theorbe (Harry Hoffmann). Dieses Konzert rückt Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756) in den Mittelpunkt, dessen Namen man vor allem durch Bachs berühmte sogenannte Goldberg-Variationen kennt. Von Keyserlingk, russischer Gesandter am Dresdner Hof, litt unter Schlafstörungen und bestellte bei Bach eine längere Komposition für Cembalo. Diese wurde ihm in schlaflosen Nächten von Goldberg vorgespielt. Goldberg stammte aus Danzig und galt bereits im Alter von zehn Jahren als Hochbegabung, so dass ihn Keyserlingk 1737 nach Dresden holte. Goldberg wurde auch von Bach unterrichtet. Von Goldberg sind nur wenige, dafür sehr hochkarätige Stücke erhalten geblieben.

Der Eintritt beträgt zwölf Euro, unter 18 Jahren ist der Eintritt frei.