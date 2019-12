Hammelwarden Am Samstag, 7. Dezember, ist es wieder soweit: Die Vereinsgemeinschaft in Kirchhammelwarden lädt zum alljährlichen Weihnachtsmarkt ein – und das bereits zum 21. Mal. Am bewährten Programm halten die Organisatoren fest: Um 15 Uhr öffnet der Markt, um 15.30 Uhr spielt der Posaunenchor der Kirchengemeinde, um 17 Uhr hat sich der Weihnachtsmann angemeldet und um 18 Uhr spielen Sebastian Wittbecker und Martina Czwalinna das Trompetensolo vom Kirchturm. Anschließend klingt der Markt dann langsam aus.

Der Markt findet wieder auf dem Gelände vor dem Gemeindehaus in Hammelwarden statt. Neben verschiedenen Buden der Vereine mit Getränken und Speisen dreht ein Karussell für die Kleinen kostenfrei die Runden, im Gemeindehaus gibt es eine Tombola, Kaffee, Kuchen und einen kleinen Basar. Die Großtagespflege Rappelkiste von Kerstin Freitag bietet eine Bastelecke für die Kinder an.

Bereits im Vorfeld war das Team um Jochen Bittner fleißig und hat mit Unterstützung des Landwirts Punken aus Sandfeld und der Feuerwehr den Weihnachtsbaum in Hammelwarden aufgestellt und geschmückt. Gespendet hat die Tanne Susanne Eilers. In der gesamten Adventszeit bringt er Hammelwarden zum Leuchten.

Wieder fleißig war Hans-Hermann Schneider mit Team, der Spenden der Geschäftsleute in Hammelwarden sammelt. Nur dadurch ist es möglich, die Tanne aufzustellen und zu beleuchten, das Karussell kostenfrei anzubieten und den Weihnachtsmann kommen zu lassen.