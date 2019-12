Hammelwarden Wieder einmal hatten sich die Hammelwarder Vereine viel Mühe gegeben mit ihrem kleinen Weihnachtsmarkt vor dem evangelischen Gemeindehaus. Die Siedlergemeinschaft, der Bürger- und Heimatverein und auch der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hammelwarden hatten dort, wie in einem Runddorf, die Buden aufgebaut. Es wurde Glühwein ausgeschenkt. Zudem gab es Pilze mit Soße, Pommes und süße Leckereien. Für die Kinder stand ein großes Kinderkarussell bereit, auf dem kostenfreie Fahrten angeboten wurden und im Gemeindehaus wurden Kaffee und Kuchen ausgeschenkt.

Die evangelisch-öffentliche Bücherei hatte geöffnet und in den Räumlichkeiten im Gemeindehaus wurden weihnachtliche Accessoires, wie Gestecke und Selbstgemachtes wie gestrickte Socken und Schals zum Verkauf angeboten.

Am späten Nachmittag erschien dann auch noch der Weihnachtsmann und brachte den Kindern Süßes mit. Viele von ihnen sagten Gedichte auf oder sangen dem Mann im roten Mantel etwas vor. In diesem Jahr sorgte das Wetter dafür, dass der Markt so gut besucht war, dass ein Durchkommen schon recht schwierig wurde.

Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes ertönte vom Turm der Kirche weihnachtliche Blasmusik. Zwei Musiker der Blaskapelle Ovelgönne zauberten die Melodien.