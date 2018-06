Harrien „Massachusetts ist ein lustiges Wort, wenn man betrunken ist“, sang Bobbo Byrnes – natürlich auf Englisch – und philosophierte im weiteren Verlauf des Liedes „Massachusetts“ noch ein bisschen über früher. Der US-amerikanische Musiker war zum vierten Mal im Harrier Hof zu Gast, das zweite Mal als Solokünstler.

Viele der Gäste, das merkte man an den Gesprächen und im Anschluss an das Konzert, gehören schon zur Kategorie Fans und begleiten den Musiker seit einigen Jahren. „Das ist ein gutes Gefühl, wenn Menschen immer wieder kommen, um meine Musik zu hören“, so Bobbo Byrnes im Gespräch mit der NWZ.

Byrnes Musik hat sich in all den Jahren leicht verändert, ohne dabei die eigenen Wurzeln zu verleugnen. Im April veröffentlichte er sein neues Solo-Album „Two Sides To This Town“, welches etwas rockiger daherkommt als der Vorgänger „Motel Americana“. Was im ersten Album schon im Titel verankert war, ist aber auch unverkennbar der rote Faden des neuen Albums: Americana, ein musikalisches und popkulturelles Genre, das sich mit den folkloristischen Überlieferungen und dem „Way of Life“ der Vereinigten Staaten auseinandersetzt oder zumindest Elemente der Kultur aufnimmt. So beschäftigt sich das Lied „Angelia“, das Byrnes gegen Ende des Konzerts spielte, mit eben dieser – teilweise verklärenden – Folklore. Byrnes kommt aber treffend und titelgebend zu dem Schluss: „There are two sides to this town“ (Diese Stadt hat zwei Seiten).

Aber Nostalgie ist nicht das einzige, was Bobbo Byrnes im Repertoire hat. In seinen zwei Sets, die bis auf wenige Ausnahmen aus eigenen Liedern bestanden, wechselte der Sänger und Gitarrist zwischen langsamen und schnellen Stücken. Ob nun Liebe zu Menschen – oder auch zum ersten eigenen Auto – oder die bei Fans beliebte und in Liedform gepresste Geschichte über einen gesuchten Verbrecher („APB“) – Byrnes schaffte es immer wieder, für Überraschungen zu sorgen. So ging zwischendurch der Gitarrist in ihm durch und er reicherte die Lieder mit längeren Gitarren-Soli an.

Für Bobbo Byrnes – und das Braker Publikum im Harrier Hof – war es das erste „Open Air“ des Künstlers. Aufgrund des guten Wetters wurde das Konzert auf die Terrasse verlegt – und im Sonnenuntergang, beim Bier und mit Freunden entfaltet seine Musik noch einmal eine ganz andere Magie und weckt die Sehnsucht nach weiten Straßen, dem Ausbruch aus dem Alltag und dem „Welfare Cadillac“, dem ersten eigenen Auto, das mit einem durch dick und dünn fährt.