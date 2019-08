Harrien Es regnete, die Green Blues Band aus Bremen begann trotzdem zu spielen. Die Zuhörer saßen trocken und gut gelaunt unter dem großen Zelt und den Sonnenschirmen, die im Garten des Harrier Hofs aufgebaut waren. Es war Sommerfest. Auch wenn es am Sonnabend wie aus Eimern schüttete, die Gäste genossen das Konzert draußen. Im Laufe des Abends kamen noch einige Gäste hinzu und lauschten der Blues-Musik.

„Wir spielen Blues, können aber auch anders“, versprach Gitarrist Ole Morisse. Und nach einigen Bluesstücken wurde der Sound rockiger. Im Publikum wurde im Takt der Musik mitgewippt. Die Stimmung war gut. Musikalisch machte die Band Ausflüge zum Rockabilly und zu Songs der Stray Cats, Joe Bonamassa und zum Country-Pop sowie Klassikern von Tom Waits „Heart attack“ und B.B. Kings „I got a key to the highway“. An diesem Abend präsentierten sie dem Publikum ein bunt gemischtes Programm. 2003 wurde die Band mit Sänger und Gitarrist Ole Morisse, Harp-Spieler Danny Lee, Bassist Jürgen Streithorst und Schlagzeuger Rasmus Bruns gegründet. Auch wenn die Band gern die Hits von anderen Größen covert, die eigenen Songs werden mit viel Leidenschaft gespielt.

Am Sonntag sollte das Sommerfest in Harrien dann mit einem Flohmarkt und einer Hüpfburg für die Kinder beginnen. Doch auch hier machte das Wetter Veranstalter Michael Jürgens vom Harrier Hof einen Strich durch die Rechnung. Am Nachmittag hatten dann die beiden Braker Shantychöre ihren Auftritt. Den Anfang machte Chor Bootsmannkaffee, der die Zuhörer mit auf eine maritime Reise nahm. Lieder wie „Besanschot an“, „Ick heff mol en Hamborger Veermaster sehn“ und „Mingulay Boat Song“ gehörten zum Repertoire des Chores unter der Leitung von Thomas Wichert. Anschließend übernahm der Hammelwarder Shantychor das musikalische Zepter im Garten des Harrier Hofs.