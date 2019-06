Winter-Musik zum Frühjahrsfest

Harrien „Manche sagen, meine Musik klinge dunkel, eindringlich und schön, andere nennen sie schlicht „Winter-Musik“. Für mich ist es einfach „Acoustic Pop Noir“, sagt Ben Lorentzen über seinen Musikstil. Der gebürtige Norweger mit musikalischen Wurzeln in den USA sorgt am Samstag, 8. Juni, für den musikalischen Rahmen des Frühjahrsfestes im „Harrier Hof“. Beginn an der Harrier Straße 12 ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Ben Lorentzens dritte Platte mit dem Titel „King of Bitter Sorrow“ wurde Anfang 2019 im Studio Nord Bremen aufgenommen. Es wird noch in diesem Jahr auf dem Bremer Label „Songs & Whispers“ erscheinen. Wer sich vorab über den Künstler informieren möchte, erfährt mehr unter www.benlorentzen.com

Am Donnerstag, 20. Juni, ebenfalls ab 19.30 Uhr, werden dann Emily Davis (www.emilydavis.com.au) und Bobbo Byrnes (www.bobbobyrnes.com) zu Gast im „Harrier Hof“ sein.