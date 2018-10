Frage: Im vergangenen Jahr stand der 31. Oktober ganz im Zeichen von 500 Jahre Reformation. In diesem Jahr ist er erstmals offiziell Feiertag. Was erwartet die Menschen in den Kirchengemeinden der Wesermarsch 2018?

MöllMann: In den Kirchen des Kirchenkreises wird es Gottesdienste in verschiedenen Formaten geben. Im vergangenen Jahr waren wir deutschlandweit sehr überrascht, wie voll die Gottesdienste waren. Das Reformationsjahr muss stark verankert gewesen sein. Da dürften viele das Gefühl gehabt haben, das mit einem Gottesdienstbesuch abzurunden. In diesem Jahr dürfte es wohl wieder etwas mehr in Richtung Normalmaß gehen. Das muss sich einspielen. Und Enttäuschungen gibt es manchmal auch deshalb, weil man zu hohe Erwartungen hat.

Ich selber werde mit einer Abordnung aus der Wesermarsch an der zentralen Veranstaltung der Oldenburgischen Kirche in Vechta teilnehmen. Das dient der ökumenischen Verbundenheit und zeigt, dass der Reformationstag kein konfessioneller Kampftag ist.

Frage: Erwarten Sie, dass sich durch den Feiertag mehr Menschen mit dem Erbe Martin Luthers befassen oder ihn einfach als zusätzliche Freizeit dankend mitnehmen – und die Kirchen vielleicht sogar leerer sein werden? Ist der Feiertag für die Kirche also ehr Fluch oder Segen?

Möllmann: Es kommt darauf an, was die Menschen aus dem Tag machen. Sich mit dem Erbe Martin Luthers zu befassen, ist immer hilfreich, auch im Kontext mit der deutschen und europäischen Geschichte. Wir werden die Hauptanliegen der Reformation in den Gottesdiensten zur Sprache bringen. Insofern möchte ich den Feiertag als Möglichkeit zum Segen betrachten.

Frage: Seit einigen Jahren steht der Reformationstag zunehmend in Konkurrenz mit dem Halloween-Kommerz. Ist das nicht auch ein Zeichen für die Entfernung der Menschen von Kirche?

Möllmann: Mit dem Halloween-Brauch müssen wir wohl leben. Auch wenn ich selber damit nicht viel anfangen kann, sehe ich das nicht als verwerflich an. Immerhin ist der Brauch aus Allerheiligen entstanden.

Frage: Der Reformationstag war nicht zuletzt auch angesichts einer antisemitischen Haltung Luthers nicht unumstritten als Feiertag. Warum ist er dennoch die richtige Wahl?

Möllmann: Martin Luther war ein Kind seiner Zeit. Nicht nur seine antisemitischen Ansichten, auch die Äußerungen zu den Bauernkriegen lesen sich heutzutage erschreckend. Das gehört aber zum Menschen Martin Luther dazu. Er war ein Mann mit Licht- und Schattenseiten. Man muss akzeptieren, dass er manche Dinge so gemacht hat, darf ihnen aber nicht folgen.

Der Protestantismus wurde über die letzten 500 Jahre aber nicht nur fortgeschrieben, sondern hat sich weiter entwickelt. Heutzutage haben wir ja auch längst schon nicht mehr nur lutherische oder katholische Fragestellungen. Wir haben auch Menschen, die vom Islam geprägt sind und solche, die konfessionell überhaupt nicht gebunden sind. Der Reformationstag ist kein Luthergedenktag, sondern ein Tag, um sich auf seine Tradition zu besinnen und sie auf die Gegenwart zu übertragen. Insofern ist der Tag eine gute Wahl, wenn er keine Luther-Gedenkveranstaltung wird, sondern versucht, die Grundintention der Reformation in die heutige Zeit zu übertragen.