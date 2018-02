Jade Es wird eine ganz besondere Ausstellung. Und vier Künstler haben tatsächlich aus diesem Anlass spezielle Werke gemalt. Wibke Heumann steht vor einem Acryl-bild von Bernd Nöhre aus Wilhelmshaven. Es trägt den Titel „Auflaufendes Wasser“ und ist eigentlich erst bei der Vernissage „20 Jahre Galerie Schönhof – Retrospektive“ am Sonnabend, 3. März, 17 Uhr, in der Galerie an der Bundesstraße 97 zu sehen. Doch Wibke Heumann gewährt den Lesern der NWZ vorab einen exklusiven Blick.

Werke von 39 verschiedenen Künstlern werden zu sehen sein. Und so viel sei bereits verraten: Einige ortsnahe Künstler werden bei der Vernissage vor Ort sein. Wer zur Gruppe der Ausstellenden gehört, ist der nebenstehenden Info-Box zu entnehmen.

„Wir haben fast 40 verschiedene Künstler in der Jubiläumsausstellung – und die war gar nicht so einfach zu hängen“, verrät Wibke Heumann im Gespräch mit der NWZ. Über Blumen und Landschaften sind Tiere und Menschen die sehenswerten Motive.

Das Grußwort zum Jubiläum spricht der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (CDU) aus Berne. Musikalisch wird die Ausstellungseröffnung von Uwe Meyer und Tammo Koch begleitet.

Die Retrospektive ist bis zum 29. April in der Galerie direkt an der Bundesstraße 437 zu sehen. Die Galerie Schönhof ist dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.