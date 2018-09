Jade Das Schild „Arts House Contemporary“ an der Jader Straße 60 in der Gemeinde Jade ist relativ neu, nicht besonders groß und fällt dem Betrachter wohl erst beim zweiten Blick ins Auge. „Das Schild habe ich im Frühjahr angebracht“, verrät Alto Kirchhoff und schmunzelt. Insgeheim freut er sich riesig, dass er endlich seine eigene Galerie eröffnet hat.

Und das kann wohl jeder gut verstehen, denn Kirchhoff zeichnet und malt mit großer Begeisterung, seit er drei Jahre alt ist – und das ist inzwischen gut 60 Jahre her. Der studierte Kommunikationsdesigner ist inzwischen 63 Jahre jung, stammt gebürtig aus Essen, und lebt seit 37 Jahren mit großem Genuss in der Wesermarsch.

Die beinahe brandneue Galerie von Alto Kirchhof ist werktags von 9 bis 18 Uhr sowie jeweils am 1. Sonntag im Monat – von Ostern bis Oktober – im Rahmen der Radrundstrecke KulTour geöffnet, und damit in diesem Jahr zum letzten Mal.

Allein schon deshalb ist an diesem Sonntag ein Besuch aller sich beteiligenden Galerien und insbesondere des „Arts House Contemporary“ an der Jader Straße 60 zu empfehlen – denn es schließt sich direkt die Winterpause an. Im „Arts House“ sind derzeit nur Werke von Alto Kirchhoff zu sehen. Und die beschäftigen sich durch die Bank mit einem Thema, das man im Norden ganz besonders zu schätzen weiß: dem Wind.

Vom lauen Lüftchen bis zum Sturm sind großflächige Bilder – Acryl auf Leinwand – zu bewundern. „Das Ganze bewegt sich zwischen Landschaftsmalerei bis zur Ungegenständlichkeit“, betont Kirchhoff im Gespräch mit der NWZ.

Auf der KulTour sind allein im Gemeindegebiet 17 kulturelle Haltepunkte zu finden. Angebrachte Banner „Kultur erfahren“ weisen darauf hin. In der Radwanderkarte sind auch die Namen und Orte mit Telefonnummern angegeben, so dass auch außerhalb dieser Öffnungszeiten Termine vereinbart werden können.

Die Radwanderkarten gibt es im Touristik-Büro in der Kaskade in Diekmannshausen und im Internet.