Jade Zum letzten September-Wochenende wird es bunt in der Wesermarsch. Am 27. und 28. September veranstalten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Jade bereits traditionell Jader Wasserwand.

Am Freitagabend wird die spektakuläre Wassershow um 20.30 Uhr auf der Jader Mühlenwiese gestartet. Und am Sonnabend wird die Veranstaltung um 19 Uhr in der Trinitatiskirche eröffnet. Dort werden zunächst Laternenlieder gesungen und Geschichten vorgelesen.

Im Anschluss daran setzt sich der Laternenumzug in Begleitung des Spielmanns- und Trompetenzuges Neuenkoop-Köterende mit Fackelträgern der Jugendfeuerwehr Jade durch den bunt beleuchteten und geschmückten Ort in Richtung Jader Mühlenwiese in Bewegung.

Auch das Maskottchen Fluse vom NWZ-Kinderclub wird an dem großartigen Umzug teilnehmen.

Unter den Klängen diverser Musikstücke von Rock über Pop bis zur Klassik werden mehrere tausend Liter Jadewasser pro Minute aus 500 Düsen in den Himmel geschossen. Bunt erleuchtet von zehn Scheinwerfern mit mehr als 1000 Hochleistungs-LEDs wird die Szenerie auch von unten und der Seite angestrahlt. Zum Takt der jeweiligen Musik werden die Wasserfontänen „tanzen“. Die Freiwillige Feuerwehr Jade hat die Wasserwand selbst konstruiert.

Jedes Jahr wird sie erweitert, um den Zuschauern eine tolle Show zu bieten. Während der Show steuern einige Feuerwehrmitglieder die Ventile.

Hier wird nichts automatisch gesteuert, sondern reine Handarbeit ist gefragt. Am Samstag wird als Überraschung für die Kinder ein Ballonkneter vor Ort sein, der von der Landessparkasse zu Oldenburg gesponsert wird.

Zudem sorgt die Freiwillige Feuerwehr wie immer für die Verpflegung der Besucher mit kalten sowie heißen Getränken, Pommes, Bratwurst und Waffeln. Der Eintritt ist frei.

Seit vielen Jahren ist die Jader Wasserwand ein Publikumsmagnet. Die Besucherzahl steigt stetig. Aufgrund des zu erwartenden Besucherandrangs bitten die Veranstalter, sich rechtzeitig einzufinden und die kostenlosen ausgeschilderten Parkplätze aufzusuchen.

Ebenfalls wird es in diesem Jahr wieder einen extra Parkbereich auf dem Gemeinde- Feuerwehr- Parkplatz für Personen mit Behinderungen geben. Von dort aus steht den Besuchern ein kurzer Weg zur Mühlenwiese zu Verfügung.