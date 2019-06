Jade /Wildeshausen In dieser Woche ist hinter dem Jader Rathaus emsiges Training bei der Jugendfeuerwehr Jade angesagt. Es geht hier um die letzten Vorbereitungen für den an diesem Sonntag in Wildeshausen stattfindenden Landesentscheid Niedersachsen im Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr.

Bereits an diesem Freitag ist die Jugendwehr Jade nach Wildeshausen fahren und dort in Zelten zu übernachten. Sonntag wird dann die Jugendfeuerwehr als neuer Bezirkssieger Weser-Ems beim Landesentscheid Niedersachsen im Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr an den Start gehen.

Mit der Jugendfeurwehr Jade startet aus der Wesermarsch dort auch die Jugendfeuerwehr Golzwarden, die sich ebenfalls während des Bezirksentscheids am vergangenen Sonntag in Brake für den Landesentscheid qualifizieren konnte. Nach der Erfolgsserie in den letzten Jahren ist es der Jugendfeuerwehr Jade in diesem Jahr erneut gelungen, im Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr – Kreisentscheid Wesermarsch – am 2. Juni in Moorriem die Plätze 1, 3 und 5 zu belegen und sich für den Bezirksentscheid am vergangenen Sonntag in Brake zu qualifizieren, wo sie ihren Titel als Bezirkssieger erfolgreich verteidigen konnten.

Möge auch in Wildeshausen das Glück auf der Seite der Jader stehen, die seit Jahren mit zu den Favoriten bei den Wettbewerben auf Kreis-, Bezirks-, Landes- und Bundesebene zählen. Die vielen Pokale und Plaketten im Feuerwehrhaus weisen auf die vielen Erfolge dieser Jugendfeuerwehr hin.