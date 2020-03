Jaderaußendeich Heinz Walczyk, ein in Oldenburg geborener Künstler, verlässt nach 15 Jahren Jaderaußendeich. Sein Anwesen hat er bereits verkauft.

Der März 2005 hatte für Heinz Walczyk eine Veränderung mit sich gebracht. Schwäbisch Gmünd war seit 1962 der Lebensmittelpunkt mit seiner Frau Helga Köcknitz aus Varel gewesen. Auf einer Tour mit dem eigenen Omnibus durch die alte Heimat bezog das Paar damals Quartier am Vareler Hafen. Hier erfuhr Heinz Walczyk, dass Häuser im Norden relativ günstig sind.

Auf der Tour durch Jaderaußendeich stand „Treppen Günter“ zum Verkauf. Das Gebäude mit Kneipe, Laden und den vielen Zimmern hatte es ihm gleich angetan. Das fast 140 Jahre alte Haus wurde gekauft – und sich allerlei Arbeit aufgehalst.

Umfangreiche Renovierungen standen an. Der heute 80-Jährige erzählt: „Der alte Charakter von Post, Kneipe und Laden sollte erhalten bleiben.“ Angetan war Heinz Walczyk gleich von den Nachbarn. „Hier fühlte man sich gleich wohl.“ Heinz Walczyk ging auf die Leute zu.

Zeitlebens ein Künstler, sah er sogleich das Potenzial seiner neuen Heimstatt: „Es gab die Chance, dass im Haus auch Kultur möglich ist“, erinnert er sich. Im Jahre 2010 wurde dann im Haus der Kulturverein Jade gegründet.

Die Räumlichkeiten wurden mit viel Liebe zum Detail hergerichtet. Ins Weinlager mit Sitzgelegenheiten wurde ein Petroleumfass gerollt, angefertigt um 1900 von der deutsch/amerikanischen Petroleumgesellschaft in Nordenham.

Vielseitig ist Heinz Walczyk in seinem Berufs- und Künstlerleben. Seine Entwicklung geht vom Schaufenstergestalter, Kunstmaler, Zeichner, Buchillustrator, Theaterdarsteller bis hin zum Grundschul- und Hauptschullehrer. Auch die Meisterprüfung als Goldschmied hat er bestanden. In der kleinen Werkstatt im Haus formt er, wenn die Zeit es zulässt, filigrane, private Kunstwerke für Freunde und Verwandte. Der Hausherr ist zufrieden: „Ich hatte die Gelegenheit, Künstler in diesem Ambiente auftreten zu lassen.“

Schaut der Gast um sich, wird er die vielen Kunstwerke in den Räumen bemerken. Es sind etwa 3000 Bücher, heimatliche Lektüre und 250 Bilder, die er meist selbst gemalt hat. Jetzt bricht Heinz Walczyk, Robinson Crusoe hat es ihm angetan, auf zu neuen Ufern. „Mit 80 Jahren kann man noch Neues beginnen, möglichst viel abgeben beziehungsweise sich auch befreien. Das ist eine wichtige, aber auch schmerzhafte Umsetzung“, merkt er an. „Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt.“

Heinz Walczyk zieht es nach Süddeutschland, in seinen ehemaligen Studienort München. Etliche werden ihn in Jaderaußendeich sicherlich vermissen. Die Erinnerungen an Besuche und an den Klönschnack in der urgemütlichen Kneipe werden bleiben. Heinz Walczyk sorgte dabei immer für Wohlbehagen, wenn er bei Kälte stets Holz in den Kaminofen nachlegte.