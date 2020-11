EheJubiläum: Die Party findet erst 2021 statt

Jaderberg Karl-Heinz und Hannelore Leck feiern an diesem Freitag ihre goldene Hochzeit. Heute vor 50 Jahren wurde das Ehepaar im Gemeindehaus in Jaderberg durch Pastor Reinhard Köver kirchlich getraut. Die Hochzeitsfeier fand im damaligen Gasthof „Zum Zollhaus“ statt. Wegen der Corona-Pandemie findet keine Hochzeitsfeier statt, die soll im kommenden Sommer als Gartenparty nachgeholt werden.

Hannelore Leck, geborene Hochleitner, wurde am 8. Januar 1952 in Jaderberg geboren und besuchte hier die Volksschule. Danach absolvierte sie eine Lehre als Schuhverkäuferin und arbeitete später bei Olympia in Heubült, in der Fleischerei Wulf, bei Edeka in Jaderberg sowie bis zur Rente in der Landschlachterei in Hahn.

Karl-Heinz Leck wurde am 15. November 1949 in Hahn geboren. Er wuchs mit einer Schwester auf, besuchte die Schule in Rastede und war anschließend zunächst beim Schaumgummiwerk Emsold in Rastede und dann in der Lackharzfabrik in Hahn sowie beim Lohnunternehmen Tietjen in Südbäke bis zur Rente tätig.

In der Gaststätte Logemann und auf dem Schützenfest in Jaderberg hat sich das Paar Pfingsten 1967 kennengelernt. Nach der Eheschließung im Jahre 1970 hat das Paar zunächst im Hakenweg gewohnt, anschließend in der Tiergartenstraße sowie in der Kieler Straße. Dann konnte 1985 der Neubau an der Hirschberger Straße bezogen werden, der aber nach einigen Jahren verkauft wurde. Inzwischen wohnt das Ehepaar Leck bereits 20 Jahre im Feuerwehrhaus in Jaderberg. Hannelore Leck ist hier als Hauswartin tätig und wird von ihrem Ehemann tatkräftig unterstützt. Das Paar hat drei Söhne und inzwischen acht Enkelkinder.

Hannelore und Karl-Heinz Leck sind viel gereist. Engagiert war das Paar daneben im Kegelclub, bei den Oldtimerfreunden, in der Dorfgemeinschaft Jade sowie in der DRK-Kleiderkammer.

Auch im Rentenalter hat das Ehepaar vielen geholfen. Karl-Heinz Leck stand vor allem den Lohnunternehmern und Landwirten zur Hilfe bereit. Außerdem gehörte Karl-Heinz Leck mehr als 40 Jahre der Stützpunktfeuerwehr Jaderberg an und hat viele Einsätze miterlebt.