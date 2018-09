Kino startet in neue Saison

Jaderberg Nach der Sommerpause geht es mit den Kinofilmen im evangelisch-lutherischen Gemeindezentrum Jaderberg, Kastanienallee 2, weiter. Es fährt das Mobile Kino Niedersachsen am Donnerstag, 20. September vor. Gezeigt werden zwei Filme. Um 15.30 Uhr beginnt der Kinderfilm. Der Trickfilm handelt von Ferdinand, einem spanischen Kampfstier, der lieber an Blumen riecht, als Kämpfe mit Toreros in einer Arena zu führen. Um 20 Uhr beginnt der Abendfilm für Erwachsene. Dieser wurde vollständig aus Ölgemälden eines berühmten Malers geschaffen und lässt dessen Bilderwelten lebendig werden. Ein nie dagewesenes Gesamtkunstwerk, das den Zuschauer visuell und inhaltlich tief in die Welt des Künstlers eintauchen lässt.