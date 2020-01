Nach dem großen Erfolg im Premierenjahr erfährt der Musiksommer Wesermarsch eine Neuauflage. In allen neun Kommunen des Landkreises findet ein besonderes Konzert statt. Den Auftakt macht Brake. Weitere Termine: 20. Mai (Jade), 23. Mai (Butjadingen), 6. Juni (Berne), 19. Juni (Elsfleth), 26. Juni (Nordenham), 11. Juli (Lemwerder), 15. August (Stadland) und 29. August (Ovelgönne).





• 10. Mai: Kleiner Gartenmarkt Elsfleth

Ein Highlight für alle Garten- und Pflanzenfreunde. Der gemütliche Gartenmarkt punktet mit seinen ganz besonderen Pflanzenangeboten.

• 21.-24. Mai: Landtage an der Westergate

Ein großes mittelalterliches Spektakel am Himmelfahrtswochenende. Der Dorfplatz in Eckfleth wird in vergangene Zeiten versetzt: historisches Treiben, Tavernen, Karussells, Schmieden, Schwertkämpfe, Axtwurf und und und.

Buntes Programm an der Elsflether Kaje. Live-Musik und leckeren Köstlichkeit, Kutterpullen.

• 28. Juni, 26. Juli und 30. August: 28. Juni, 26. Juli und 30. August: Runde Sache

Zum sechsten Mal laden die Wesermarsch-Kommunen gemeinsam zum Rad-Event ein. An drei Terminen wird die Wesermarsch erradelt.

• 31. Juli - 2. August: Braker Binnenhafenfest

Maritime Meile mit Kutterpull-Regatta auf dem Binnenhafengewässer, umfangreiches Rahmenprogramm und Live-Musik.

• 1.-2. August: Schleuderball-Plakettenspieltag

Friesensport vom Feinsten: In Diekmannshausen kämpfen die Mannschaften um den Gewinn der wertvollen handgeschnitzten Eichenplaketten.

Am Himmel des Ritzenbütteler Sandes wird es wieder bunt. Dafür sorgen eine Vielzahl großer Drachen in verschiedensten Formen. Dazu viele Stände mit Kunst, Kultur und Kulinarischem.

• 23. August: Familienfest Jade

Kinder und Erwachsene treffen sich auf dem Walter-Spitta-Platz, um ihre Dorfgemeinschaft Jade zu feiern. Für musikalische Unterhaltung, eine Kinderunterhaltung sowie Essen und Trinken ist gesorgt.





Jedes Jahr am ersten Septemberwochenende findet der Ovelgönner Pferdemarkt statt. Neben einem festlichen Umzug und vielen Marktbuden findet eine Gewerbeschau statt.

Einer der großen Volksläufe der Region: Läuferinnen und Läufer gehen in Brake über 850-Meter (Kinder) sowie 5 und 10 Kilometer an den Start.

• 19. - 21. September: 187. Elsflether 19. - 21. September: 187. Elsflether Krammarkt

Mit großen Festumzug, Festzelt mit Musik und Tanz sowie Fahrgeschäften und Leckereien an den verschiedenen Ständen. Das Motto lautet diesmal: „800 Jahre Elsfleth“.

• 2. - 3. Oktober: Wasserwand Jade

Das Farbspektakel mit den Wasserfontänen ist zu einem echten Publikumsmagneten geworden. Die Wassershow wird mit passender Musik begleitet.

Der Schneeflöckchenmarkt lässt den Museumsgarten beim Schifffahrtsmuseum in vollem Glanz erstrahlen. In dem idyllischen Ambiente formen die kleinen Stände eine Budenstadt mit Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten.