Kinderfest mit Hüpfburgen

Kleinensiel Es ist eine der größten Veranstaltungen im Ferienpass, und am Sonnabend, 6. Juli, findet es wieder statt: das Kinderfest am Dorfgemeinschaftshaus Kleinensiel. Veranstalter sind auch diesmal Tischtennisverein, Sportverein und Bürgerverein. Von 15 bis 17 Uhr locken Hüpfburgen, Geschicklichkeitsspiele, Ball- und Schießübungen, Schminkständen und Luftballonmodellierungen. Die Feuerwehr Esenshamm bietet Löschübungen an. Außerdem gibt es Kuchen und Bratwurst, teilt Rolf Schmidt mit. Kinder, die alle Spielstationen durchlaufen, bekommen ein Geschenk.