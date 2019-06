Pfingstbaum mit Musik

Kleinensiel Der Bürgerverein Kleinensiel hofft auf viel Publikum, wenn er am Sonnabend, 8. Juni, den Pfingstbaum aufstellt. Der Festumzug setzt sich um 17.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Bewegung. Mit dabei: das Pfingstprinzenpaar Phil und Nelly Sue Schmidt und das Königspaar Chiara Deharde und Simon Pump. Mit musikalischer Unterstützung nimmt der Umzug Kurs auf die Gelbe Gate, wo der Baum abgeholt wird, der vor dem Dorfgemeinschaftshaus seinen Platz findet. Daran schließt sich eine Feier an. Weiter geht‘s am Sonntag ab 11 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein im Schuppen von Marlies Cattelmann. Dort wird am Pfingstmontag ab 10.30 Uhr auch der Gottesdienst gefeiert, an den sich ein weiteres gemütliches Beisammensein anschließt.