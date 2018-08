Auf den Spuren der alten Siedler

Langwarden Die Strömung im neuen Priel im Langwarder Groden hat Siedlungsspuren sichtbar gemacht. Ein Brunnen und verschiedene Alltagsgegenstände wurden gefunden. Der Bürgerverein Langwarden hat dazu eine Veranstaltung im Rahmen der Kunst- und Kulturwochen Gezeiten organisiert. Am Samstag, 1. September, sind Interessierte eingeladen, bei einer rund zweistündigen Wanderung im Langwarder Groden die Siedlungsspuren zu erkunden. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist um 10.30 Uhr der Parkplatz in Feldhauserdeich. Der Bürgerverein empfiehlt festes Schuhwerk. Nach der Rückkehr sind alle Teilnehmer ins Steinhaus in Langwarden eingeladen. Dort gibt es Fotos und weitere Materialien zu sehen. Außerdem wird eine Suppe gereicht.

