Grönland und Gebrüder Grimm

Dr. Welf-Gerrit Otto ist 41 Jahre und hat eine bewegte berufliche Biografie hinter sich. Er ist in Brake aufgewachsen und besuchte das Gymnasium in Jaderberg. Nach dem Abitur ging Welf-Gerrit Otto als Musiker nach Irland. Dort verdiente er sich seinen Lebensunterhalt als Geiger und Gitarrist in einer Folk-Band und studierte nebenbei Englisch. Nach dem Zivildienst in einem Seniorenheim studierte er Kulturwissenschaft, Völkerkunde, Volkskunde, Archäologie und Musikwissenschaft in Freiburg und Marburg. Das Thema seiner Magisterarbeit war die Kolonialgeschichte Grönlands. Welf-Gerrit Otto arbeitete anschließend in verschiedenen Forschungsprojekten und Museen im In- und Ausland. Seine Promotion erlangte er in einem Forschungsprojekt zum Thema „Hohes Alter“. Anschließend arbeitete er unter anderem als Bildungsreferent bei der Landesgeschäftsstelle des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes in Kiel sowie als Lehrer in Leipzig. Seinen zweiten Wohnsitz hat Welf-Gerrit Otto in Leipzig, wo er als freiberuflicher Publizist arbeitet und Vorträge zu unterschiedlichen Themen hält. Vor allem Märchen und Mythen haben es dem 41-Jährigen angetan. Zu diesen und anderen Themen sind von ihm bereits zahlreiche Publikationen erschienen.