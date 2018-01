Mit Vollgas in die neue Kultur-Saison

An diesem Mittwoch beginnt das Kulturprogramm 2018 in der Nordenhamer Jahnhalle mit einem Konzert in der Veranstaltungsreihe Café im Takt. Die Gruppe A Mano hat handgemachte Weltmusik im Programm. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte. Karten für die Jahnhallen-Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle von Nordenham Marketing & Touristik am Marktplatz.

• Januar

Mittwoch, 10. Januar, 20 Uhr: A Mano, Weltmusik (Café im Takt), Abendkasse: 7 Euro

Samstag, 13. Januar, 20 Uhr: New Year Metal Event mit den Gruppen Starchild und Odium, Vvk: 15 Euro, Ak: 18 Euro

Sonntag, 14. Januar, 16 Uhr: Abschlusskonzert der Teilnehmer am Gesangsworkshop, Eintritt frei

Samstag, 20. Januar, 20 Uhr: Duo Pariser Flair, eine musikalische Stadtführung, Vvk: 13 Euro, Ak: 15 Euro

Sonntag, 28. Januar, 11 Uhr: Sail City Heroes, Shanty-Rock, Vvk: 7.50 Euro, Tk: 8 Euro

• Februar

Freitag, 2. Februar, 19.30 Uhr: Disco mit DJ Sven (Veranstaltung des SV Nordenham und des CVJM Sozialwerks), Eintritt frei

Freitag, 9. Februar, 20 Uhr: „Mensch Marilyn“ mit Kiki Beyer & Sweet Syncopaters (Hommage an Marilyn Monroe), Vvk: 16.50 Euro, Ak: 19 Euro

Freitag, 16. Februar, 20 Uhr: Chapeau Manouche, Chanson, Swing und Jazz, Vvk: 12.50 Euro, Ak: 15 Euro

Mittwoch, 21. Februar, 20 Uhr: Trio Valerie, Musik von Amy Winehouse, Ak: 7 Euro

Samstag, 24. Februar, 20 Uhr: Hartmut Becker, Lieder von Reinhard Mey, Vvk: 10 Euro, Ak: 12 Euro

• März

Freitag, 2. März, 20 Uhr: Instant Impro, Improvisationstheater, Vvk: 15 Euro, Ak: 16 Euro

Samstag, 3. März, 20 Uhr: Mob Rules, Melodic Metal, Vvk: 13.50 Euro, Ak: 16 Euro

Donnerstag, 8. März, 9 Uhr: Internationaler Frauentag, 100 Jahre Frauenwahlrecht, Tk: 5 Euro

Freitag, 9. März, 20 Uhr: Axel und Torsten Zwingenberger, Boogie Woogie Brothers (Nordenhamer Tastentage), Vvk: 20 Euro, Ak: 23 Euro

Samstag, 10. März, 20 Uhr: Queenz of Piano, „Verspielt“ (Nordenhamer Tastentage), Vvk: 18,50 Euro, Ak: 22 Euro

Freitag, 16. März, 20 Uhr: Jorge Luis Pachero Quartett (Nordenhamer Tastentage), Vvk: 12,50 Euro, Ak: 15 Euro

Samstag, 17. März, 20 Uhr: The Jailbreakers, AC/DC-Tribute, Vvk: 16,50 Euro, Ak: 18 Euro

Donnerstag, 22. März, 20 Uhr: Werner Koczwara, Kabarett, Vvk: 20,50 Euro, Ak: 24 Euro

Freitag, 23. März, 20 Uhr: Ceol Agus Craic, Folk, Vvk: 10,50 Euro, Ak: 12 Euro

• April

Freitag, 6. April, 20 Uhr: Funktomas & The Four Funky French Friends, Funk und Soul, Vvk: 13,50 Euro, Ak: 15 Euro

Samstag, 7. April, 20 Uhr: Patricia Vonne, Rock und Country

Freitag, 13. April, 20 Uhr: Wellbad, Rock, Blues und Jazz

Samstag, 14. April: Beats for Benefit, Benefizparty

Freitag, 20. April, 20 Uhr: Cristin Claas Band, Pop und Jazz

Samstag, 21. April, 20 Uhr: All But Silence, Rock

Freitag, 27. April, 20 Uhr: „Die Werner Momsen ihm seine Soloshow“, Kabarett

Samstag, 28. April, 20 Uhr: Words of Farewell, Metal

• Mai

Freitag, 4. Mai, 20 Uhr: Big Band Night mit zwei Bigbands aus Wilhelmshaven

Samstag, 5. Mai, 20 Uhr: Bandcontest für das Deichbrand-Festival

Samstag, 19. Mai, 20 Uhr: Not My Art, Metal

Samstag, 26. Mai, 20 Uhr: Sifunkel, Musik von Simon & Garfunkel

• Juni

Samstag, 2. Juni, Gymnagroove, das Musikfestival des Nordenhamer Gymnasiums