Moorriem „Exaudi“ (Gott erhöre mich): Der sechste Sonntag nach Ostern markiert den Abschied und den Neubeginn zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. In der Bardenflether St.-Anna-Kirche war der Gottesdienst ebenfalls ein Abschied: für Pastor Hans-Werner Boltjes und für seine Gemeindemitglieder der Moorriemer Kirchengemeinden Neuenbrok, Bardenfleth und Altenhuntorf. Am 31. Juli beginnt für den Seelsorger der Ruhestand, ab 1. August wird es für seine Nachfolgerin, Pastorin Annette Leng, ein Neubeginn.

Wie man einen Weg auch in großer Entfernung gemeinsam weiter gehen kann, sang der Moorriemer Projektchor unter der Leitung von Frauke Büsing-Schwarting beim Abschiedsgottesdienst mehrsprachig: „Siyahamba – We’re marchin’ in the light of God“.

Nicht nur kirchlichen Amtshandlungen, wie Konfirmationen, Taufen, Eheschließungen und Trauergottesdienste hätten Hans-Werner Boltjes Leben als Moorriemer Seelsorger ausgemacht, betonte Oberkirchenrat Detlef Mucks-Büker. Wichtig seien Hans-Werner Boltjes auch die Begegnungen, Geschichten, Begebenheiten und Gespräche mit den Gemeindemitgliedern gewesen.

Vor der offiziellen Entpflichtung aus dem kirchlichen Dienst sprach Detlef Mucks-Büker dem Moorriemer Pastor seinen Dank für die „treuen Dienste“ aus und überreichte ihm die Entpflichtungsurkunde. Bei der anschließenden Kaffeetafel und Beisammensein im Bardenflether Gemeindehaus hatten die Gemeindemitglieder Gelegenheit, ihrem scheidenden Pastor zu danken und sich persönlich von ihm zu verabschieden.