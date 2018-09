Moorriem Den Titelkopf des Moorriemer Gemeindebriefes schmücken Zeichnungen der drei Kirchen St. Jacobi (Altenhuntorf), St. Anna (Bardenfleth) und St. Nikolai (Neuenbrok). Und daran werde auch nach der Neubesetzung des Redaktionsteams festgehalten, betont Pastor Hans-Werner Boltjes, der die Pfarrstelle in Moorriem noch bis Mitte nächsten Jahres inne hat. Dann geht der gebürtige Saterländer, Jahrgang 1953, in den Ruhestand.

Der nächste Moorriemer Gemeindebrief wird schon von Petra Lohmann und Doris Ammermann vorbereitet. Die beiden Frauen werden von Hans-Werner Boltjes unterstützt. Eine Redaktionssitzung des Teams hat bereits stattgefunden, die Aufgaben wurden verteilt. So schreibt der Pastor auf der ersten Seite, ist für das geistliche Wort verantwortlich und verfasst den theologischen Artikel auf der dritten Seite des Gemeindebriefes. Weitere Texte liefern Petra Lohmann und Doris Ammermann zu. „Es wäre schön, wenn sich noch weitere kreative Menschen dafür engagieren könnten“, merkt Hans-Werner Boltjes an. Der 64-Jährige weiß, wie viel Arbeit es kostet, um einen Gemeindebrief zu erstellen. Die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen, sei besser.

Und an Arbeit mangelt es wahrlich nicht. Die Ausgabe März bis Mai 2018 des Moorriemer Gemeindebriefs, die wegen der Gemeindekirchenratswahl am 11. März auch noch umfangreicher ausfiel als die Ausgaben zuvor, hatte Hans-Werner Boltjes noch mit einem ihm vertrauten und bewährten Betriebssystem erstellt. Die nachfolgende Ausgabe erschien dann zwar in gewohnter Erscheinung, aber der Weg dorthin war für Hans-Werner Boltjes etwas beschwerlich. Er musste sich erst an das neue Layout-Programm gewöhnen. Hilfestellung gab ihm dabei Pastor Wilfried Giesers, der lange in Elsfleth tätig war und nun als Pensionär in Rastede wohnt.

Als Hans-Werner Boltjes vor 14 Jahren die Pfarrstelle in Moorriem übernahm, gab es bereits einen Gemeindebrief, den der damalige Pastor Klaus-Otto Wiebken redaktionell betreut hatte. Das Layouten eines Gemeindebriefes, also das Zusammenfassen von Texten und Bildern sowie das Arrangieren der Artikel auf den Seiten, war für Hans-Werner Boltjes, der aus Ohmstede kam, Neuland. „Damit hatte ich vorher nie etwas zu tun. Ich schrieb Artikel, alles lief dann im Kirchenbüro zusammen“, sagt er.

Ab dem 1. Juli 2004 sah sich der Pastor daher mit einer neuen Herausforderung konfrontiert. „Ich habe mich damals vom Oberkirchenrat Hans-Werner Kögel beraten lassen“, erinnert sich der Moorriemer Pastor. „Auf sein Anraten hin habe ich mich eingearbeitet. Das ist 14 Jahre lang gut gegangen.“

Viermal im Jahr erscheint der Moorriemer Gemeindebrief, der in einer Auflage von 900 Exemplaren bei Kohlrenken in Oldenburg gedruckt wird. Zwölf Seiten umfasst der mit kirchlichen Nachrichten versehene Bote normalerweise. Bei der Ausgabe im März waren es ausnahmsweise einmal 16 Seiten.

Die Arbeit am Gemeindebrief bezeichnet Hans-Werner Boltjes als offenen Prozess, der sehr viel Spaß mache. Aber alles habe seine Zeit. Für ihn ist es nun Zeit, Abschied zu nehmen und Platz zu machen für ein neues, engagiertes Redaktionsteam. Der Anfang ist gemacht.

• Wer das neue Redaktionsteam unterstützen möchte, kann sich im Kirchenbüro unter Telefon 04485/369 oder unter hans-werner.boltjes@kirche-oldenburg.de melden.