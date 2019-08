Moorriem In diesem Jahr will die Moorriemer Landjugend die Erfolgsgeschichte ihrer Gemeinschaft mit vielen Gästen ausgiebig feiern. Das 70-jährige Bestehen der Landjugend wird am Samstag, 16. November, auf dem Eckflether Dorfplatz im beheizten Festzelt mit einem festlichen Jubiläumsball gefeiert.

Karten im Vorverkauf kosten 15 Euro (ohne Büfett) und 30 Euro (mit Büfett). Büfett- und Partykarten gibt es nur bei Edeka Nah und Gut in Eckfleth und bei Ulpts in Nordermoor. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es von diesem Montag, 19. August, an bei Edeka Nah und Gut (Eckfleth), Firma Ulpts (Nordermoor), Autohaus Breipohl/nur Partykarten (Elsfleth) und Autohaus Lampe/nur Partykarten (Berne).

Die Live-Band „Smile“ wird das Fest musikalisch begleiten, ab 18 Uhr steht ein Büfett zur Stärkung bereit, die Party startet um 20.30 Uhr (kein Einlass unter 16 Jahren).

Die Besucher werden von der Landjugend herzlich gebeten, sich dem Anlass entsprechend festlich zu kleiden, für eine Garderobe ist im Festzelt gesorgt.