Neuenfelde Wer schon einmal im Garten von Cord Heinemann gesessen hat, der weiß: Das lohnt sich. Schließlich stellt sich zwischen all den Stauden und prächtig blühenden Rosen gleich ein Gefühl von Urlaub ein. Wer dort noch nicht gesessen hat, kann das am kommenden Wochenende nachholen. Dann öffnet der Hobbygärtner mit Passion wieder sein Privatgrundstück für die Öffentlichkeit – zum Genießen, zum angeregten Plausch, auf ein Stück Kuchen und zum Staunen darüber, wie viele tierische Mitbewohner in diesem Prachtgarten ihr Zuhause haben.

Schon seit einigen Jahren empfängt Heinemann in seinem Garten mit dem schönen und individuell gestaltetem Haus aus dem Jahr 1904 Gäste: meist sogar mehrere Hundert. Diesmal könnten es vielleicht noch mehr werden. Denn der Bürgerverein Neuenfelde lädt zusätzlich zu einem Flohmarkt durchs ganze Dorf ein. „Alle hier haben die Böden, Keller und Garagen voll“, erzählt Imke Knutzen vom Festausschuss, wie die Idee für den Dorfflohmarkt zustande kam. „Die Väter räumen die Werkstatt, die Kinder sortieren ihr Spielzeug aus und die Mütter haben viele Stauden übrig. Es wird so ziemlich alles im Angebot sein“, so Knutzen.

Mindestens 20 Familien hätten ihre Teilnahme schon für beide Aktionstage angekündigt, so Johanne Skrzypczak, ebenfalls im Festausschuss des Bürgervereins aktiv.

Während Cord Heinemann also am Samstag, 22. Juni, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 23. Juni, von 11 bis 18 Uhr seinen Garten öffnet, kann entlang der Straße gehandelt werden. Dass ein Flohmarkt in Neuenfelde funktioniert, daran hegt Imke Knutzen keinen Zweifel: „Die Anwohner stellen hier auch so oft etwas an die Straße. Und das ist immer alles gleich weg.“

Dabei muss der Flohmarkt aber nicht ausschließlich Sache der Neuenfelder bleiben. Auch Auswärtige können sich noch einbringen und ihre Sachen an dem Wochenende verkaufen. Entweder gesellen sie sich zu den Anwohnern auf deren Hofeinfahrten dazu, oder: „Am Bürgerhaus ist auch genug Platz. Dort könnten sich Leute hinstellen. Das ist alles kein Problem“, so Knutzen, die sich um einen Platz kümmert, wenn sich noch Interessenten für einen Standplatz melden sollten.

Auch bei schlechtem Wetter soll der Flohmarkt stattfinden, dann werde unter den Carports oder in den Garagen gefeilscht.