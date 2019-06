Nordenham Deutschland steht vor einem tiefgreifenden Umbruch: Klimawandel, Globalisierung und Digitalisierung lösen gewaltige Veränderungen aus.

„In den Betrieben kommt dieser Druck immer stärker an“, sagte Martin Schindler, Geschäftsführer der IG Metall Wesermarsch jetzt in der Delegiertenversammlung im Burgsaal der Friedeburg. „Wir wollen, dass die Veränderungen auch in der Wesermarsch fair ablaufen. Aus technischem Fortschritt muss sozialer und ökologischer Fortschritt werden. Es geht um sichere und zukunftsfähige Beschäftigung. Und es geht um die Zukunft der nächsten Generationen.“

Deshalb ruft die IG Metall Wesermarsch zur Teilnahme an einer Kundgebung am Samstag, 29. Juni, am Brandenburger Tor in Berlin auf. Unter dem Motto „#FairWandel“ will die Industriegewerkschaft ein Zeichen setzen für einen sozialen, ökologischen und demokratischen Wandel in Deutschland.

Auch Jugend ist dabei

Auch mehrere Tausend junge Metaller werden in einem eigenen Demonstrationszug vom Roten Rathaus zum Brandenburger Tor ziehen und dabei mit Aktionen zu Ökologie, Ausbildung und Arbeitszeit ihrer Forderung nach einer gerechten Transformation Nachdruck verleihen. Jugendliche aus der Wesermarsch werden dabei sein.

„Wir haben keine Zeit mehr, Grundsatzdebatten zu führen: Arbeitgeber und Politik müssen dringend handeln“, sagte der DGB-Kreisvorsitzende Mustafa Dogan. „Die IG Metall will die Transformation der Industrie gestalten, die Regeln mitbestimmen.“ Daher begrüßt Dogan, dass die IG Metall auch Kollegen aus branchenfremden Betrieben einlädt, nach Berlin mitzufahren, „denn es geht um alle Arbeitnehmer“.

Um die anstehenden Veränderungen zu stemmen, fordert die IG Metall ein Durchstarten in der Verkehrs- und Energiewende, die Sicherung von Beschäftigung und Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt. Dazu sind massive Investitionen in neue Produkte und Geschäftsmodelle, Infrastruktur und Qualifizierung nötig, mehr Mitbestimmung und Beteiligung sowie eine verlässliche Absicherung in jedem Lebensalter und in jeder Lebensphase, betonte Martin Schindler.

Weichen werden gestellt

„Jetzt werden die Weichen gestellt“, ergänzte Ralf Bremer, Leiter der Vertrauensleute bei Premium Aerotec Nordenham. „Betriebsräte, Vertrauensleute und Gewerkschafterinnen sind in den Wesermarsch-Betrieben längst aktiv. Nun müssen Arbeitgeber und Politiker endlich liefern. Dafür demonstrieren wir in Berlin.“

Bei der Kundgebung sprechen auch Repräsentanten von Umwelt- und Sozialverbänden. Die Veranstaltung in der Bundeshauptstadt beginnt um 13 Uhr, das Vorprogramm um 11 Uhr. Vor dem Brandenburger sprechen Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall, Olaf Tschimpke, Präsident des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu), Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie, und Jasmin Gebhardt, Jugend- und Auszubildendenvertreterin der Schaeffler Technologies.

Das Kulturprogramm werden Clueso, Silly, Culcha Candela und das Berlin Boom Orchestra bestreiten.

• Der IG-Metall-Bus hält in Brake an der Bushaltestelle Bundesstraße 211/Bundesstraße 212 (4.15 Uhr), in Nordenham An der Gate 9 (4.45 Uhr), im Gewerbepark am Wesertunnel in Havendorf (4.55 Uhr) und im Gewerbegebiet Stotel (5.15 Uhr).