Nordenham Neue Besen kehren angeblich gut: Ob sich dieses Sprichwort bewahrheitet, können Freunde der Chormusik am Dienstag, 25. Juni, erleben. Dann ist der Jazz-und Popchor Keep On Smiling in der Nordenhamer St.-Willehad-Kirche zu Gast und präsentiert unter der Regie seines neuen Leiters Julian Dorsch ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

Der 25-jährige, angehende Musikschullehrer aus Bremen hat das Ensemble Anfang des Jahres von Jaret Choolun übernommen und mit den Sängerinnen und Sängern einige neue Stücke einstudiert. Besonders gespannt darf das Publikum auf die Interpretation des Queen-Klassikers „Bohemian Rhapsody“ sein. Der Rocksong aus der Feder von Freddie Mercury ist durch den gleichnamigen Film derzeit wieder in aller Ohren. Im Repertoire hat der Chor der Musikschule Wesermarsch außerdem Stücke wie „Some-thing Just Like This“ von den Chainsmokers und Coldplay, das Liebeslied „Autumn Leaves“ oder den temperamentvollen Hit „Mas que nada“.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Chor freut sich aber über Spenden für seine Arbeit.