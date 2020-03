Nordenham Die Beats for Benefit-Party des Ladies‘ Circle hat sich längst zu einer festen Größe in Nordenhams Feten-Szene gemausert: Seit inzwischen schon sieben Jahren laden die Ladies unter dem Motto „Feiern und Gutes tun“ in die Jahnhalle ein, mixen leckere Cocktails, und DJ Pasco sorgt für fetzige Musik.

Bis weit in den frühen Morgen hinein feierten und klönten die Gäste natürlich auch diesmal wieder. Dabei haben die etwa 15 jungen Frauen des LC 52 Nordenham längst schon „ihre“ Stammgäste. 180 der insgesamt 250 Eintrittskarten seien in diesem Jahr bereits im Vorverkauf geordert worden, so viele wie noch nie zuvor, begrüßte sie Ivonne Solbrig als diesjährige Präsidentin des Serviceclubs. Und sie bedankte sich, dass auch Mitglieder befreundeter Clubs gekommen seien. Mit dabei übrigens auch 25 Old-Tabler, die, wie bereits im vergangenen Jahr schon, vor Ort und vorweg auf der Empore der Jahnhalle ihre Jahreshauptversammlung abgehalten hatten und jetzt zu Beats for Benefit dazustießen.

Den Reinerlös der Party splitten die Damen, die sich übrigens als Ladies‘ Circle Nordenham im Juli 2000 zusammengeschlossen hatten und im April 2002 als LC 52 ganz offiziell in die deutsche Sektion der internationalen Organisation aufgenommen wurden, traditionell sowohl für lokale als auch für internationale Projekte.

Nach Spenden beispielsweise für die Jugendfarm, die Nordenhamer Tafel, Donum Vitae oder die Jugendarbeit der Jahnhalle in den vergangenen Jahren fließt das Geld diesmal in das Blumenwiesenprogramm der Stadt Nordenham.

In Anlehnung an die Klimabewegung „Fridays for Future“ sollen unter dem abgeleiteten Motto „Ladies for Future“ an verschiedenen Stellen im Nordenhamer Stadtgebiet Blühstreifen und Flächen mit mehrjährigen, bienenfreundlichen Wiesenblumen angelegt werden. Die Ladies bleiben damit ihrer Idee treu, im LC-Jahr 2019/20 das Thema Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz als besonderen Schwerpunkt in den Focus zu nehmen.

So hatten sie auch für das Event „Winterzauber“ im Wohncenter bereits selbst gemachtes Vogelfutter und Samenbomben produziert. Mit dem zweiten Teil des Erlöses aus der Benefiz-Party wird im Schulterschluss mit allen anderen deutschen Ladies‘ Circles auf nationaler Ebene darüber hinaus das Kinderkrebsprojekt Fruchtalarm unterstützt.

Bevor nach der Begrüßung durch Präsidentin Ivonne Solbrig DJ Pasco zum Schwof in der Jahnhalle einlud, boten die LC52-Ladies auch diesmal wieder Nachwuchsmusikern eine Bühne: Vivien Carstens und Wiemke Reiners präsentierten sich mit eigenen Interpretationen bekannter Rock- und Popsongs von Hozier über Metallica bis hin zu Tim Bendzko als Duo live. Die beiden Freundinnen nennen sich „Nightbirds“ und sind aus der ehemaligen Mädchenband der Jahnhalle, den „Braincops“, hervorgegangen.