Hobby: Neue Orte erkunden und fotografieren

Nordenham /Blexen Schon seit sie 14 Jahre alt ist, interessiert sich die gebürtige Kölnerin Birgit Thürmer für die Fotografie. „Damals habe ich meine ersten Fotos mit der Kamera von meiner Oma geschossen“, erzählt sie.

Seit 2010 lebt Birgit Thürmer in Blexen. Fast jeden Tag, je nach Wetterlage, ist sie unterwegs, um Fotos an verschiedenen Orten zu machen. „Es ist ein tolles Hobby, man kann viele Orte kennenlernen“, sagt sie.

Die Hobbyfotografin hat mit der Zeit angefangen, ihre Fotos in mehreren Facebookgruppen hochzuladen. Aus einer der Gruppen ist mittlerweile eine echte Gemeinschaft geworden. „Im Jahr 2014 haben wir uns das erste Mal getroffen“, erzählt die Blexerin. 20 bis 30 Leute, hauptsächlich aus der Wesermarsch, aber auch aus Verden und Bremerhaven, sind Teil der Gruppe. Ungefähr zwei Mal im Jahr treffen sich die Hobbyfotografen – zum Beispiel in Fedderwardersiel oder Oberhammelwarden –, aber auch an Orten außerhalb der Wesermarsch, zum Beispiel der Meyerwerft in Papenburg.

„Wenn wir uns treffen, wird erstmal gequatscht“, erzählt Birgit Thürmer. Gemeinsam machen die Hobbyfotografen dann Bilder von den verschiedenen Orten. Währenddessen werden untereinander auch Verbesserungsvorschläge und Tipps ausgetauscht.

Wenn alle Fotos im Kasten sind, kehrt die Gruppe meistens noch in ein Lokal ein und lässt den Abend gemeinsam ausklingen. „Wir sind eine chaotische und lustige Gruppe. Es macht immer Spaß“, sagt Birgit Thürmer.