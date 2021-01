Buchhandlung von Bestenbostel: „Lieblingsplätze“ ganz vorne in der Nordenhamer Beststellerliste

Nordenham Da haben selbst Bestseller-Autoren wie Sebastian Fitzek und Klaus-Peter Wolf das Nachsehen. In der Hitliste 2020 der am meisten verkauften Bücher in der Nordenhamer Buchhandlung von Bestenbostel führt eine ehemalige Nordenhamerin: Natascha Manski. Sie hat Anfang vergangenen Jahres gemeinsam mit Diana Mosler den Reiseführer „Lieblingsplätze Wesermarsch und umzu“ veröffentlicht. Fast 300 Mal ging er bei Bestenbostel über den Tresen. Damit liegt das Buch unangefochten auf Platz eins der Nordenhamer Bestsellerliste.

Erfolgreicher Reiseführer

Buchhändlerin Anne von Bestenbostel vermutet, dass sich der Reiseführer ohne Corona noch besser verkauft hätte. Schließlich verweisen die darin veröffentlichten Empfehlungen auch auf Ausflugsziele, deren Besuch im vergangenen Jahr gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich war.

Anne von Bestenbostel freut sich, dass wieder einmal viele Titel mit regionalem Bezug unter den meistverkauften Büchern sind. Marlies Folkens alias Fenja Lüders ist mit drei Büchern unter den Top 20. „Ihre Kaffeeröster-Saga verkauft sich glänzend, und wir müssen weiterhin alle ihre Bücher immer vorrätig haben“, sagt Anne von Bestenbostel. Mit dem Bildband von Gerhard Bruns (Platz 11) und dem Wesermarsch-Roman „Unter Windflüchtern“ von Helmut Heyen (Platz 17) haben es zwei weitere Regionaltitel in die Bestsellerliste geschafft.

Natürlich sind in dieser Liste auch Klaus-Peter Wolf und Sebastian Fitzek vertreten. Bücher dieser Autoren verkaufen sich überall wie geschnitten Brot.

Auch Anne von Bestenbostel und ihr Team haben Lieblingsautoren. Karsten Dusse, der im September 2020 eine Lesung im Laden an der Marktpassage hatte, gehört dazu. Wie die Buchhändlerin mitteilt, war der Schriftsteller 2019 noch ein Geheimtipp. Nun ist er mit seinen beiden Bänden „Achtsam morden“ (Platz 3) und „Das Kind in dir will achtsam morden“ (Platz 10) zweimal in der Bestsellerliste vertreten. „Das erfüllt uns mit Stolz und einem breiten Grinsen“, sagt Anne von Bestenbostel.

„Der Wal und das Ende der Welt“ (Platz 8) von John Ironmonger und „Die Schule am Meer“, Platz 7) von Sandra Lüpkes waren weitere Lieblinge der Buchhandlung.

Gezeitenkalender

Zahlenmäßig liegen Schulbücher ganz weit vorne, aber die finden in der Bestsellerliste ebenso wenig Beachtung wie Schullektüren und der Rechtschreibduden. „Wir zählen nur die freiwillig gekauften Bücher“, sagt Anne von Bestenbostel. Dazu zählt im Übrigen ein weiterer „regionaler Titel“ – nämlich der Gezeitenkalender. Der schaffte es im vergangenen Jahr auf den zweiten Platz.