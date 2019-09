Nordenham Viele ihrer Geschichten und Gedichte sind schon in Sammelbänden und Anthologien veröffentlicht worden, doch jetzt erscheint erstmals ein eigenes Buch mit Werken von Anke Stroman. Es trägt den Titel „Still präsent“. Am Freitag, 27. September, stellt die Abbehauserin ihr Buch bei einer Premierenfeier im Güterschuppen des Theaters Fatale an der Müllerstraße vor.

Die Veranstaltung bei freiem Eintritt beginnt um 19 Uhr. Für die musikalische Begleitung sorgt Ömer Sayan aus Nordenham.

In „Still präsent“ legt die Autorin Geschichten und Gedichte vor, deren thematischer Schwerpunkt die Mitmenschlichkeit ist. Immer ist ist ein Bezug zum alltäglichen Leben gegeben.

„Die Notwendigkeit des Gesprächs miteinander, des Fühlens füreinander, des Engagements für ein friedliches und menschliches Zusammenleben zeigt sich in der Darstellung fiktiven und realen Geschehens“, heißt es in einer Mitteilung des Vechtaer Geest-Verlags, in dem das Buch erscheint. Die Texte sind überwiegend auf Hochdeutsch verfasst, einige aber auch auf Platt.

Anke Stroman ist eine gebürtige Oldenburgerin. Nach der Schulzeit absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Landwirtschaftlich-Technischen Laborantin. Diesen Beruf übte sie mehrere Jahre aus und entschloss sich dann, Lehrerin zu werden und über den zweiten Bildungsweg ein Hochschulstudium aufzunehmen. Von 19881 bis 2012 unterrichte Anke Stroman am Nordenhamer Gymnasium die Fächer Biologie und Sport. Zusätzlich ließ sie sich zur Mediatorin und Beratungslehrerin ausbilden. Anke Stroman ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Die 68-Jährige hat seit ihrer frühesten Jugend ein großes Interesse am Schreiben eigener Texte. 2013 erhielt die Abbehauserin den Lyrik-Anerkennungspreis der Jury in der Altmark.