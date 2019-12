Vier Treffen im Gemeindehaus

Vorbereitungstreffen für alle Kinder, die als Sternsinger am 4. Januar mitmachen wollen, finden im katholischen Pfarrheim in Nordenham (St.-Willehad-Straße 39) statt: an diesem Freitag, 6. Dezember, von 16.30 bis 17.30 Uhr sowie zu den gleichen Zeiten am Freitag, 13. Dezember, und am Freitag, 20. Dezember, und am Freitag, 3. Januar.

Die Aussendung aller Sternsinger findet statt am Samstag, 4. Januar, während zweier Gottesdienste. Der eine Gottesdienst findet ab 9 Uhr in der St.-Willehad-Kirche in Nordenham statt, der andere ebenfalls ab 9 Uhr in der Herz-Mariä-Kirche in Burhave. Die Sternsingeraktion endet am 4. Januar am frühen Nachmittag, spätestens bei Einbruch der Dunkelheit.

In einem Gottesdienst am Sonntag, 5. Januar, wird die Aktion abgeschlossen. Der Gottesdienst findet in der katholischen Willehad-Kirche statt. Beteiligt sein wird aber auch die evangelische Pastorin Heike Boelmann-Derra.