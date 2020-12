Corona-Pandemie im Norden der Wesermarsch: Neue Fälle in einem Altenheim

Nordenham /Butjadingen /Stadland Aufgrund der Feiertagsruhe hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Wesermarsch über Weihnachten keine Zahlen zur Entwicklung der Corona-Pandemie veröffentlicht. Am Montag legte die Behörde wieder eine Statistik vor. Sie zeigt, dass die Zahl der akuten Covid-19-Erkrankungen im Norden der Wesermarsch seit Mittwoch vergangener Woche von 80 auf 73 gesunken ist. Diese 73 Fälle verteilen sich auf Nordenham (46), Butjadingen (12) und Stadland (15).

Während sich die Lage bei den Akutfällen in Nordenham (-9) und Stadland (-2) verbessert hat, ist die Zahl der Erkrankten in Butjadingen in dem Zeitraum von 8 auf 12 gestiegen. Das hängt nach Auskunft des Gesundheitsamtes mit neu aufgetretenen, aber nicht genau bezifferten Covid-19-Fällen in einem Seniorenheim zusammen. Zum Namen der Einrichtung macht die Behörde aus Datenschutzgründen keine Angaben.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Erkrankungen im Kreisnorden ist seit Mittwoch von 303 auf 316 angewachsen. Für Nordenham sind 230 (+6), für Butjadingen 41 (+7) und für Stadland unverändert 45 Fälle gemeldet.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen