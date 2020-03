Coronavirus In Der Nördlichen Wesermarsch: Kein Chor, kein Boule, kein Sport

Nordenham /Butjadingen /Stadland Auch am Wochenende folgte Absage auf Absage: Aus Sorge um die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus fallen zahlreiche weitere Veranstaltungen und regelmäßige Angebote in der nördlichen Wesermarsch bis auf Weiteres aus.

• Das für Sonnabend, 21. März, im Brauhaus des Hotels Butjadinger Tor geplante F&G-Ehemaligentreffen wird auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, teilt Carsten Struß vom Organisations-Team mit.

• Alle Sparten und Gruppen des Blexer Turnerbundes stellen bis einschließlich Sonntag, 19. April, ihren Betrieb ein. Die Tennishalle bleibt dagegen, solange die Behörden nichts anderes anordnen, geöffnet, teilt Vorstand Rolf Bultmann mit. Die Abonnenten müssten selbst über die weitere Nutzung ihrer Stunden entscheiden.

• Der neue Boule-Platz des TV Esenshamm an der Grillhütte wird vorerst nicht eingeweiht. Die für Sonnabend, 21. März, vorgesehene Feier wird auf unbestimmte Zeit verschoben, teilt Pressesprecher Helmut Dietrich mit.

• Der Kneipp-Verein Nordenham stellt alle Angebote zunächst bis Dienstag, 31. März, ein und schließt auch seine Geschäftsstelle an der Midgardstraße 4 bis auf Weiteres, teilt die Pressesprecherin Anne Höpken mit.

• Auch der Schrieverkring des Rüstringer Heimatbundes sagt seine Termine ab: Der für den 8. April vorgesehene Plattdeutsche Nachmittag im Seniorenpass findet nicht statt, und die Klönrunde im Hotel Butjadinger Tor wird wohl erst im Herbst wieder aufgenommen, teilt Marieta Ahlers mit.

• Der gemischte Chor Absiliat verzichtet auf seine Proben, schreibt die Schriftführerin Anne Nowak.

• Der Kleingärtnerverein Wasserturm sagt nach Auskunft des Vorsitzenden Lothar Joost ebenfalls alle Veranstaltungen ab.

• Das Treffen der Selbsthilfegruppe HilDe am Donnerstag, 19. März, fällt aus.

• Die TSG Burhave stellt ab sofort den gesamten Sportbetrieb bis voraussichtlich Ende April ein, teilt die Schriftführerin Tanja Thielemann mit. Verschoben werden das für den 28. März geplante Seniorenfrühstück und die Ehrung langjähriger Mitglieder.

• Die Kirchengemeinde Burhave sagt zunächst bis Sonntag, 19. April, alle Gottesdienste ab, teilt Pfarrer Klaus Braje mit. Weitere Auskünfte gibt es dienstags von 10 bis 12 und donnerstags von 16 bis 18 Uhr im Pfarrbüro sowie bei Pfarrer Braje, Telefon 04733/382.

• Die Kirchengemeinde Rodenkirchen hat nicht nur, wie berichtet, ihre Gottesdienste bis einschließlich Sonntag, 19. April, eingestellt. Auch die Kreise, Gruppen und Chöre treffen sich nicht mehr, das Gemeindehaus bleibt geschlossen. Für Konzerte und andere Veranstaltungen sollen sobald wie möglich Ersatztermine abgestimmt werden, teilt Pastorin Birgit Faß mit. Das Gemeindebüro, Telefon 04732/8393, bleibt vorerst geöffnet; es steht jetzt verstärkt zur Kontaktaufnahme auch unter kirchenbuero.rodenkirchen@kirche-oldenburg.de bereit. Die Pastorin ist zu erreichen unter Telefon 04732/72 99 164 oder unter fass-rodenkirchen@online.de.

• Die Speelschar Reitland hat ihren Winterabend mit Sketchen in der Landgaststätte Seefelder Schaart endgültig abgesagt. Er war auf Freitag, 20. März, verschoben worden. Einen neuen Termin gibt es nicht, teilt die Sprecherin Inka Janßen-Wiese mit; die Eintrittskarten können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft worden sind.