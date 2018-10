Carpathian begeistert mit Vielfalt und Perfektion

Nordenham „Ich würde am liebsten wieder direkt von vorne anfangen“, sagte Stefan Tönjes am Freitagabend in der Jahnhalle, nachdem das ukrainische Quartett Carpathian seine Zugabe beendet hatte. Der Leiter der Musik-Sparte der Goethe-Gesellschaft Nordenham hatte zusammen mit Irina Felko den gut zweistündigen Konzertabend moderiert. Die Nordenhamerin verbindet mittlerweile eine 18-jährige Freundschaft mit dem Gitarristen des beeindruckenden Ensembles aus dem ukrainischen Lemberg. Kennengelernt hat sie Jurii Kozar über die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft in Bremerhaven.

Im vergangenen Jahr war Irina Felko erstmalig in dem 60 Kilometer von der polnischen Grenze entfernten Lemberg zu Besuch. Eine Kulturstadt, die sich mit Wien oder Brüssel vergleichen lässt, wie sie sagt.

In Nordenham sind Yuriy Kozar (Gitarre), Jurii Kipen (Akkordeon), Volodymyr Romanyshyn (Kontrabass) und Taras Zdaniuk (Geige) keine unbekannten Künstler. Die vier Profi-Musiker, die alle am Konservatorium studiert haben, waren 2017 bei der Landpartie Garten & Ambiente zu hören gewesen. Auch in norddeutschen Fußgängerzonen und auf Wochenmärkten gab das Quartett schon oft einen Einblick in sein vielseitiges musikalisches Können.

Bunter Mix

Umso schöner, dass die Gruppe nun auch in der Jahnhalle auftrat, um Werke von Bach, Vivaldi, Sarasate, Skoryk, Paganini und Rodriguez sowie ukrainische Volksmusik zu präsentieren. Dieser bunte und interessante Mix kam bei den etwa 60 Besuchern richtig gut. Das Quartett gab zudem Einblicke in die zeitgenössische ukrainische Musikwelt. Da ist zum Beispiel das Genre „Kolomyika“, das Gesang und Tanz verbindet und in der ganzen Ukraine verbreitet ist. Sehr schön ebenso die Werke von Myroslav Skoryk, der aus Lemberg stammt, zu den berühmtesten ukrainischen Komponisten zählt und in diesem Sommer seinen 80. Geburtstag feierte.

Die musikalische Vielfalt während des Konzertabends sorgte neben viel Applaus immer wieder für begeisterte „Bravo“-Rufe aus dem Publikum. Denn zeitweise konnte man den Eindruck gewinnen, dass auf der Bühne nicht eine Formation aus vier Musikern, sondern ein kleines Orchester agierte. Yuriy Kozar, Jurii Kipen, Volodymyr Romanyshyn und Taras Zdaniuk, die ihre Instrumente perfekt beherrschen, spielten mit einer enormen Leichtigkeit sowohl schnelle als auch langsame Passagen.

Beeindruckend waren ebenfalls die Solo-Aufritte des Knopfakkordeonspielers Jurii Kipen und des erst 19-jährigen Geigers Taras Zdaniuk, der zum Beispiel in seinen Variationen des neapolitanischen „O sole mio“ zeigte, dass es durchaus möglich ist, parallel auf der Violine eine Melodie auf den Saiten zu streichen und währenddessen andere Töne zu zupfen.

Auch Jasmin Völker war von dem außergewöhnlichen Können des Quartetts absolut begeistert. Sie war mit ihrem Mann David extra aus Bremen gekommen, um den letzten Konzertabend der vier Ukrainer vor deren Abreise nicht zu verpassen. Und nicht nur das.

Gelungene Überraschung

David Völker, der Carpathian vor kurzem in der Hansestadt erlebt hatte, war so fasziniert gewesen, dass er seine Frau an ihrem 60. Geburtstag mit einem Live-Auftritt der Gruppe im Wohnzimmer überraschte. „Man vermisst bei den Vieren einfach gar nichts“, schwärmte Jasmin Völker, „ich bin aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Auch darüber, wie präzise sie miteinander kommunizieren.“ Die Musiklehrerin, die selbst Klavier, Akkordeon und Gitarre spielt und zudem eine klassische Gesangsausbildung hat, dürfte nicht die Einzige sein, die sich schon jetzt auf die Konzertreise von Carpathian im nächsten Jahr freut.