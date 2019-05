Nordenham Ein Stück Frankreich will der Verein Nordenham Marketing & Touristik in diesem Jahr mit der Landpartie Garten & Ambiente in den Friedeburgpark holen. Sie findet am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juni, unter dem Motto „La Petit Provence“ statt.

Um das französische Flair perfekt zu machen, sollen die beiden Boule-Bahnen des Friedeburgparks mit einbezogen werden. Rainer Grunst und seine Kollegen vom Betriebsportverband sorgen dafür, dass die Gäste auf der Boule-Bahn das Spielgeschehen live beobachten können. Als besonderen Clou hat der Freundeskreis Nordenham–St.-Etienne-du-Rouvray den Besuch einer französischen Delegation organisiert. „Die Gäste kommen am Freitag an und sind in Familien untergebracht“, erzählt Heidi Altemüller vom Vorstand des Freundeskreises. Vier Boule-Spieler des Vereins Petanque Stephanoise werden sich ab 11 Uhr am Samstag mit den Nordenhamer Spielern messen. Auch Spieler aus Oldenburg und Rastede machen Station in Nordenham. Die Gäste dürfen zuschauen, mit den Experten fachsimpeln sich auch selbst in dem Spiel ausprobieren.

Zwei französische Klöpplerinnen aus der Partnerstadt werden die filigrane Handarbeitstechnik vorstellen. Am Pagodenzelt des Freundeskreises gibt es Informationen zur Partnerstadt und dem Freundeskreis. Ein Stand mit Produkten aus der Provence, Plakate mit Szenen aus französischen Orten und natürlich jede Menge Lavendel sollen das französische Flair abrunden.

Ilona Tetzlaff, Geschäftsführerin von NMT, freut sich, auch in diesem Jahr wieder neue Aussteller präsentieren zu können. Neu dabei sind ein Stand mit Findlingen, ein Anbieter von Hochbeeten. Außerdem können die Gäste in diesem Jahr Betonkunst bestaunen. Rund 85 Aussteller aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden werden ihre Produkte rund um die Themen Garten, Wohnen und Leben präsentieren.

Auf der Bühne wird jede Menge Live-Musik gespielt und auch hier gibt es einen neuen Programmpunkt. Das Braker Brautmodengeschäft Scarlett und Lelas Haarstudio zeigen eine Brautmodenschau. Zweimal am Samstag und einmal am Sonntag werden die neuesten Trends für Bräute präsentiert.

Einlass ist jeweils um 10 Uhr. Die Offizielle Eröffnung mit Grußworten des Schirmherren und Niedersächsischen Ministers für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Olaf Lies, von Landrat Thomas Brückmann, Bürgermeister Carsten Seyfarth und des stellvertretenden Bürgermeisters von St.-Etienne-du-Rouvray, Francis Dillinger, findet am Samstag um 15 Uhr statt. Besonderer Höhepunkt am Samstagabend soll wieder die Laser-Show um 22.45 Uhr sein, die dieses Mal eine besondere französische Überraschung bereithält. Mehr will Ilona Tetzlaff jedoch noch nicht verraten. Am Sonntag ist die Landpartie von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

An beiden Tagen findet wieder der Hutwettbewerb statt, der in diesem Jahr ebenfalls unter dem Motto „La petite Provence“ steht. Jeweils um 17 Uhr werden auf der Bühne am See die schönsten Hüte prämiert.