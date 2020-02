Nordenham Natürlich sind sie noch etwas schüchtern. Aber ein zauberhaftes Bild geben sie allemal ab. Die Mädchen, die am Sonnabendnachmittag in ihren Einhorn-Kostümen über die Bühne der Friedeburg tanzen, sind zwischen drei und fünf Jahre alt. Die jüngsten Aktiven des Ellwürder Karnevals machen ihre Sache prima. Genau wie alle anderen: Insgesamt 90 Mädchen und Jungen haben ihren Auftritt beim Kinderkarneval des Bürgervereins.

Bevor es losgeht, begrüßt der Vorsitzende Norbert Hartfil das Publikum. Von ihm erfahren die rund 300 Gäste, dass es den Kinderkarneval seit 1964 gibt. Dass er nach wie vor so beliebt ist bei den Gästen und bei den Aktiven, hat auch mit den Ehrenamtlichen zu tun, die Jahr für Jahr mit den Kindern üben. Drei von ihnen holt der Bürgervereinsvorsitzende nach vorne: Die Obfrauen Mareike Kaffka, Meike Ostendorf und Catrin Elzinga werden für ihre Arbeit mit Blumensträußen belohnt.

Anschließend geht’s los im Programm. Den Anfang macht die Ellwürder Kinderkarnevalsgarde. Zu fetziger Musik fegen die Mädchen in ihren blau-weißen Kostümen übers Parkett. Nach den Einhörnen haben die Ghostbusters ihren Auftritt. Und kaum haben sie die Geister verjagt, reiten die Hexen auf ihren Besen in den Saal.

Die Jungen-Gruppe verbreitet Angst und Schrecken in der Friedeburg. Als Zombies schlurfen die Knirpse über das Podium. Dann sind die Hip-Hop-Prinzessinnen an der Reihe. In ihren silbernen Glitzeroutfits sorgen sie für prima Stimmung im Saal. Das Finale bestreitet die älteste Gruppe des Kinderkarnevals. Die Mädchen aus den Klassen sieben bis zehn haben sich für ihre Rotkäppchen-und-der-Wolf-Nummer schwarz-rot gekleidet. Sie lassen’s nicht nur am Nachmittag beim Kinderkarneval krachen, sondern auch abends bei der Narrenparty der Erwachsenen.

In den Pausen und nach der Show können sich die Jungen und Mädchen im Publikum austoben und dabei ihre eigenen Kostüme präsentieren. Alle sind mit viel Freude dabei. Auch die stolzen Mamas, Papas, Omas und Opas haben ihren Spaß.

Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/fotos