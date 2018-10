Nordenham Anlässlich des Reformationstages an diesem Mittwoch, 31. Oktober, laden die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden zu besonderen Gottesdiensten ein. Die Blexer Gemeinde veranstaltet für beide Pfarrbezirke im Stadtnorden einen gemeinsamen Gottesdienst, der um 10 Uhr in der Pauluskirche in Friedrich-August-Hütte beginnt. Pfarrerin Anke Claßen, Pfarrer Dietmar Reumann-Claßen und die Lektoren halten den Gottesdienst. Die musikalische Gestaltung übernimmt Tamara Martin.

Visitation beginnt

Der Reformationsgottesdienst der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Nordenham findet ab 10.30 Uhr in der St.-Marien-Kirche in Atens statt. Es singt der Chor Magnificat, die Predigt hält Pastor Christopher Iven. Mit diesem Gottesdienst beginnen auch die Visitationstage in der Nordenhamer Gemeinde. Das Visitationsteam, bestehend aus Oberkirchenrätin Dr. Susanne Teichmanis, Kreispfarrer Jens Möllmann, Pastor Hans-Martin Röker, Kreiskantor Johannes Kirchberg sowie den Kirchenältesten Rolf Lüttringhaus und Frank Walter, wird anwesend sein. Für ein gemeinsames Gespräch ist die Gemeinde im Anschluss an den Gottesdienst zu einem Kirchcafé in die Atenser Pastoreidiele eingeladen.

Gesetzlicher Feiertag

Der Reformationstag wurde in diesem Jahr im Bundesland Niedersachsen dauerhaft zu einem gesetzlichen und damit arbeitsfreien Feiertag erklärt. Der 31. Oktober gilt als Beginn der kirchlichen Reformation und somit als Rückbesinnung auf den Kern des christlichen Glaubens: die befreiende Botschaft und unbedingte Gnadenzusage Gottes.