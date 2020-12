Evangelische Kirchengemeinden in Nordenham: Deshalb finden die Gottesdienste statt

Nordenham Sollen zum Weihnachtsfest Präsenzgottesdienste stattfinden oder nicht? Diese Frage wird nicht nur innerhalb der Kirche kontrovers diskutiert. Die Kirchengemeinden kommen zu ganz unterschiedlichen Antworten. In Nordenham finden Präsenzgottesdienste unter Einhaltung verschärfter Hygieneregeln statt. Die Gemeindekirchenräte der evangelischen Kirchengemeinden Abbehausen, Blexen, Esenshamm und Nordenham haben sich abgestimmt und sich für ein einheitliches Vorgehen entschieden.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären die Gemeindekirchenräte, warum sie an den geplanten Präsenzgottesdiensten festhalten. In der Mitteilung heißt es, sie seien dankbar, dass die geltende niedersächsische Corona-Verordnung vom 16. Dezember die Feier von Gottesdiensten unter konkret genannten Bedingungen zulässt. „Die Kirchengemeinden haben seit Beginn der Pandemie dem Gesundheitsschutz oberste Priorität zugemessen. Die Bedingungen der aktuellen Corona-Verordnung waren von Anfang an konstitutiver Bestandteil der Planungen unserer Weihnachtsgottesdienste.“

Für die Weihnachtsgottesdienste seien alle notwendigen Maßnahmen getroffen worden, um Ansteckungsrisiken weitestgehend zu minimieren. Zudem zeichne sich aufgrund der bisherigen Anmeldungen ab, dass selbst das deutlich reduzierte Platzangebot nicht ausgenutzt wird.

Die Gemeindekirchenräte weisen darauf hin, dass es gerade in diesem Jahr zahlreiche Alternativangebote gibt, um einen Weihnachtsgottesdienst auch von zu Hause aus feiern zu können. Diese Angebote empfehlen sie den Menschen, die aus Vorsicht von einem Gottesdienstbesuch absehen möchten. „Gleichzeitig zeigen die Rückmeldungen, dass viele Menschen gerade in dieser schwierigen Situation das Weihnachtsfest gerne auf Abstand, aber in Gemeinschaft in einem unserer festlich geschmückten Räume oder auf den Plätzen unserer Stadt feiern möchten.“ Für sie gehörten diese „Präsenz-Gottesdienste“ am Weihnachtsfest zur Grundversorgung oder zum „täglich Brot“ dazu. „Auch für diese Menschen wollen wir mit unseren Angeboten gerne da sein.“

Abschließend weisen die Gemeindekirchenräte darauf hin, dass sie die Entscheidung im Kontext der aktuellen Infektionslage in Nordenham getroffen haben. Sollte diese sich kurzfristig stark zuspitzen, wollen sie neu beraten.

