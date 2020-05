Filmprojekt Des Museums Nordenham: Ein Blick in das Leben nach Kriegsende

Nordenham Der Film „Niedergang und Neuanfang – Das Jahr 1945 in Nordenham“ ist eher ungewöhnlich, denn er kommt komplett ohne bewegte Bilder aus. Er ist zurzeit auf der Homepage des Museums Nordenham zu sehen. Die Idee entstand vor etwa eineinhalb Jahren. Damals absolvierte Niels Prauser aus Hannover gerade eine Fortbildung im Rahmen der Museumsakademie Musealog im Museum Nordenham.

Inzwischen studiert der 32-Jährige Geschichte in Berlin. Als er nach Nordenham kam, hatte er verschiedene Ideen für ein Projekt. Gemeinsam mit Museumsleiter Dr. Timothy Saunders, der natürlich einen Überblick über das im Museum und im Archiv des Rüstringer Heimatbundes vorhandene Material hat, entwickelte sich die Idee, das Thema Kriegsende 1945 aufzugreifen.

Umfangreiches Material

„Der 75. Jahrestag warf bereits seine Schatten voraus“, sagt Timothy Saunders. Ursprünglich wollte Niels Prauser ein Konzept für eine neue Ausstellung entwickeln. Die Archive enthielten eine Fülle von Anordnungen, offiziellen Dokumenten, alten Zeitungsartikeln und Briefen aus dem Jahr 1945. „Wir merkten, dass das Material kaum in Form von Vitrinen und Texttafeln zu vermitteln wäre. Aber aus den Papieren ist dennoch Interessantes zu erfahren“, sagt Timothy Saunders.

So kam die Idee auf, das Material in einem Film darzustellen. Einen Partner zur Umsetzung dieser Idee fanden die beiden im Team von Radio-Weser TV.

Doch auch die Fernsehleute standen nun vor dem Problem, einen Film komplett ohne bewegte Bilder zu erstellen. „Als Museum hatten wir den Anspruch auf Authentizität. Wir wollten kein Material aus anderen Städten zeigen, sondern nur Material, das authentisch ist, also aus Nordenham stammt“, sagt Timothy Saunders.

„Wir haben uns mit Niels Prauser zusammengesetzt, um ein Gefühl zu entwickeln, wie wir das machen können“, erzählt Radio-Weser-TV-Chef Torsten Folge. „Nachdem der Text feststand, haben wir geschaut, welches Material für die Filmsequenzen dazu passt. Manchmal mussten wir auch wieder zurückgehen und gucken, ob es nicht noch etwas Stimmigeres gibt. Das hat den Prozess ziemlich in die Länge gezogen“, beschreibt er die Arbeitsabläufe

„Wenn man immer nur starre Bilder zeigt, wird der Film irgendwann zu eintönig“, weiß Philip Heyelmann, der die Aufnahmen und den Schnitt übernahm. Mit Kamerafahrten wie zum Beispiel das Heranzoomen einzelner Passagen und durch Hervorhebungen wurden die Aufnahmen dynamischer.

Stefan Tönjes als Sprecher

Da Autor Niels Prauser lieber im Hintergrund bleiben wollte, holte Torsten Folge den ehemaligen Nordenhamer Lehrer Stefan Tönjes mit ins Boot. „Er hat eine ganz wunderbar sonore Stimme. So hat er den von Niels Prauser geschriebenen Text eingesprochen“, sagt Torsten Folge.

Jolina Tonn, die zurzeit des Projektes ein Freiwilliges Soziales Jahr bei dem Bürgerrundfunk absolvierte, liest Zeilen aus dem Brief einer jungen Frau vor, die verzweifelt auf der Suche nach ihrem Verlobten ist, von dem sie seit Monaten nichts mehr gehört hat. So gibt der Film einen kleinen Einblick in das Leben nach Kriegsende in Nordenham.

Ursprünglich war es geplant, den Film in einer öffentlichen Veranstaltung vorzustellen. Dies ist jedoch aufgrund der Corona-Pandemie vorerst nicht möglich. Im Moment ist das Werk daher nur auf der Homepage des Museums Nordenham zu sehen. Radio-Weser TV zeigt den Beitrag außerdem an diesem Donnerstag, 14. Mai, ab 20.30 Uhr in seinem Programm. Am Freitag ist der Film dort nochmals ab 11.30 und 16.30 Uhr zu sehen.