Nordenham Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest hat jetzt der Vorverkauf für das Fonsstock-Festival 2020 begonnen. Und das ist eine gute Nachricht für alle, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für einen musikbegeisterten Freund oder Angehörigen sind. In der Geschäftsstelle der Nordwest-Zeitung an der Bahnhofstraße 31 gibt es die Tickets zum Preis von 28,85 Euro.

Das Fonsstock-Festival gehört zu den beliebtesten Musikveranstaltungen in der ganzen Wesermarsch. Im nächsten Jahr findet es am Freitag und Samstag, 12. und 13. Juni, statt. Schauplatz ist einmal mehr die Osterfeuerwiese an der Strandallee in Nordenham.

Rund 2000 Besucher erwartet der ausrichtende Verein zur 26. Auflage des Festivals. Der Schwerpunkt liegt auf Punk und Ska. Die Besetzung ist wieder international.

Wie Pressesprecher Jens Locker mitteilt, gibt es in diesem Jahr gleich drei Headliner. Am Freitag werden The Rumjacks aus Australien die Osterfeuerwiese zum Beben bringen. Letzte Band am Sonnabend ist die Gruppe Good Riddance aus Kalifornien. Hinzu kommt am Sonnabend eine weitere hochkarätige Band aus den USA, deren Namen Jens Locker aus vertraglichen Gründen noch nicht bekannt geben darf.

The Rumjacks spielen eine Mischung aus Punkrock und irischer Folkmusik, also wie The Pogues in ihren Anfangsjahren. Die Videos der Gruppe werden bei You Tube millionenfach geklickt. „Wer bei dieser Band seine Beine stillhalten kann, sollte dringend einen Arzt konsultieren“, sagt Jens Locker. Die Band Good Riddance aus den USA steht für geradlinigen Hardcore-Punk – und das schon seit 30 Jahren.

Bei der Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr war erstmals die Kinderrockband Radau am Start. Das kam beim Festival-Nachwuchs so gut an, dass die Fonsstocker die Band für nächstes Jahr noch einmal eingeladen haben. Der Fonsstock-Nachwuchs bis zwölf Jahre hat wieder freien Eintritt.

Ein Dauerbrenner beim Festival ist der Nordenhamer Shantychor. Natürlich ist „Nordenhams älteste Boygroup“ auch diesmal wieder am Start.