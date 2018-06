Nordenham Es sieht aus wie immer am Donnerstag vor Fonsstock. Chili-Kalle ist mit seinem Verkaufswagen angereist. Viele andere auch. Seit Mittwoch steht der Bauzaun. Die Mitglieder des Vereins Fonsstock basteln ihre Buden zusammen. Die Dixi-Klos warten auf Kundschaft. Nur die Bühne fehlt noch. Aber der Vorsitzende Thomas Neumann ist sich sicher, dass sie an diesem Freitagabend steht, wenn auf der Osterfeuerwiese an der Strandallee das zweitägige Fonsstock-Festival startet. Die Besucher erwartet ein Musik-Menü aus 15 Gängen. Alles scheint zu sein wie immer: Aber der Anschein trügt. Hinter den Kulissen ist vieles neu bei der 24. Auflage des Musik-Marathons.

Das Programm beim Fonsstock-Festival Freitag, 15. Juni: 17 Uhr: Keep Me In Your Prayers (Modern Melodic Metalcore); 18 Uhr: Forkupines (Punk, Post-Hadcore); 19 Uhr: Drei Meter Feldweg (Deutsch-Punk), 20.15 Uhr: Damniam (Punkrock); 21.30 Uhr: The Offenders (Ska); 23.15 Uhr: Teenage Bottlerocket (Punkrock) Samstag, 16. Juni: 12.30 Uhr: Fuser (Alternative-Stoner-Rock); 13.30 Uhr: Schkandalmokers (Punk auf Platt; 14.30 Uhr: Shantychor Nordenham; 16.15 Uhr: Friday Prophets (Punkrock); 17.30 Uhr: Sewer Rats (Punkabilly, Pop-Punk); 18.45 Uhr: Skin of Tears (Melodic Core); 20 Uhr: Teenage Bubblegums (Punkrock); 21.15 Uhr: The Porters (Folk-Punk); 23.15 Uhr: No Fun At All (Skatepunk, Melodic-Punk).

Thomas Neumann erzählt, dass sich die Fonsstocker unter anderem bei der Technik, bei der Energieversorgung und beim Catering neue Partner suchen mussten. Durch den Wegfall der Jugendherberge, die seit Anfang des Jahres geschlossen ist, müssen die Musiker in Hotels untergebracht werden. Außerdem mussten sich die Fonsstocker im Vorfeld durch einen Wust von neuen Verordnungen quälen. „Der Papierkram wird seit Jahren immer mehr“, sagt Thomas Neumann: Anträge stellen, Genehmigungen einholen Aber die Fonsstocker verzagen nicht, obwohl der Verein in diesem Jahr Mehrkosten von 8000 bis 9000 Euro stemmen muss. Und die Unterbringung der Bands in Hotels gehört noch zu den eher kleineren Posten in dieser Rechnung.

Aufbau seit Mittwoch

Ein harter Kern von 20 Ehrenamtlichen ist seit Mittwoch auf dem Gelände mit dem Aufbau beschäftigt. Viele von ihnen nehmen sich Urlaub für Fonsstock. „Früher brauchten wir zwei Wochen, um alles vorzubereiten. Heute schaffen wir das in drei Tagen. Selbst jetzt, wo vieles neu ist.“ Am Wochenende werden rund 50 Ehrenamtliche dafür sorgen, dass das Festival reibungslos über die Bühne geht. Die Kasse muss besetzt sein, Musiker müssen vom Flughafen abgeholt, die Bands betreut und Verzehrscheine ausgegeben werden. Und das ist nur ein kleiner Teil in diesem logistischen Puzzlespiel.

Der Vorverkauf läuft so gut wie noch nie zuvor. Schon am Donnerstag waren 550 Tickets verkauft. Die Fonsstocker rechnen mit bis zu 2000 Besuchern.

Und worauf freut sich der Ober-Fonsstocker am meisten? „Auf No Fun At All. Die Band aus Schweden habe ich schon in meiner Jugendzeit gehört“, sagt Thomas Neumann. Auch der Freitag-Headliner Teenage Bottlerocket ist für den Verein gefühlt ein ziemlich großer Coup. Die Amerikaner geben in Nordenham ihr einziges Deutschland-Konzert. Sie reisen aus Mexiko an. Anschließend geht’s weiter nach Portugal, Spanien, Italien und England.

Mittlerweile bekommen die Fonsstocker im Laufe des Jahres Hunderte von Anfragen von Bands und Agenturen. „Viele Musiker schätzen die familiäre Atmosphäre“, sagt Thomas Neumann. Und obwohl hier keine Profis am Werk sind, läuft vieles professioneller als auf größeren Festivals. „Das haben wir schon häufig zu hören bekommen“, berichtet der Vorsitzende.

Holzbrücke gesperrt

Bei so viel Anerkennung und bei so viel Vorfreude auf das Wochenende lassen sich die Fonsstocker auch von schlechten Nachrichten nicht aus der Ruhe bringen. Weil Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag auf der Fußgängerbrücke an der Strandallee randaliert und dabei zwei Handläufe demoliert hatten, musste der Bauhof die Brücke aus Sicherheitsgründen sperren. Die Fonsstocker stellt das vor ein logistisches Problem, weil das Catering der Bands diesmal im ESV-Vereinsheim stattfindet. Und das ist über die Holzbrücke am schnellsten zu erreichen. Auch die Besucher müssen sich darauf einstellen, dass die Brücke am Wochenende nicht genutzt werden kann. Laut Bauhof ist eine Reparatur so schnell nicht möglich.