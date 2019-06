Nordenham Es gibt Fons­stock-Fans, die es kaum erwarten können. Die ersten Besucher schlagen schon am Donnerstag ihre Zelte hinter der ehemaligen Jugendherberge auf. Manch einer wählt die gediegenere Camping-Variante mit Wohnwagen oder Wohnmobil. Für viele von ihnen ist Fonsstock Kult, erst recht im Jubiläumsjahr. Seit 25 Jahren gibt es das Festival. Den ersten Tag haben die Fons­stock-Fans bereits hinter sich. Wenn sie am Morgen aus den Schlafsäcken kriechen, wird hinter den Kulissen schon wieder malocht. Aber das ist kein Problem: Arbeit und Vergnügen gehen fast nirgendwo eine so gelungene Symbiose ein wie bei Fonsstock.

Es ist Freitag, 11 Uhr. Bierkisten schleppen ist angesagt. Natürlich ist auch Claus Dörrbecker dabei. Er ist 74 und wie immer der Älteste im Fons­stock-Team. Während des Festivals ist er meistens im schmalen Graben zwischen Bühne und Absperrung anzutreffen. Seine Aufgabe: Aufpassen, dass sich niemand verletzt. Seit Mittwoch ist der Fonsstock-Oldie auf der Osterfeuerwiese an der Strandallee um anzupacken. „Wir sind ein super Team. Und es macht mir einfach einen Riesenspaß mit den jungen Leuten.“ Dabei dürften sich die vielen ehrenamtlichen Helfer durchaus geschmeichelt fühlen, wenn sie als „junge Leute“ durchgehen. Die Fonsstocker der ersten Stunde sind inzwischen Mittvierziger.

Das Programm An diesem Samstag geht’s um 11 Uhr los mit der Rockgruppe Radau, die ein Programm für Kinder spielt. Anschließend spielen der Shantychor Nordenham (12.45 Uhr), die Hush Puppies (14.15 Uhr), die Zatopeks (15.30 Uhr), The Porters (16.45 Uhr), Tequila and the Sunrise Gang (18.15 Uhr), The Apers (19.45 Uhr), The Real McKenzies (21.15 Uhr) und The Baboon Show (23 Uhr). Für Kurzentschlossene gibt es Samstagstickets für 25 Euro. Wer sich ausschließlich die Gruppe Radau und den Shantychor anhören möchte, ist mit fünf Euro dabei. Kinder bis zu 14 Jahren haben freien Eintritt.

Seit Mittwoch laufen die Vorbereitungen. „Als erstes wird der Bauzaun aufgestellt“, erzählt Ingo Behrens alias Pogo. Am Donnerstag sind etwa 30 Leute vor Ort. Dann werden die Buden, das Kassenhäuschen und die Bühne aufgebaut. Während der Festivaltage sind etwa 50 Leute im Einsatz, damit alles reibungslos funktioniert.

Am Freitag reist auch Chili-Kalle aus Loxstedt an. Der 47-Jährige ist mit seinen vegetarischen Eintöpfen seit 2000 regelmäßig dabei. Zusammen mit Leah Oppermann schneidet er die Zwiebeln für das Linsencurry. Das Chili sin Carne köchelt bereits verlockend im 70-Liter-Topf. Auch für Chili-Kalle ist Fonsstock etwas ganz Besonderes, „weil es hier nicht darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen.“ Die Mutter von Chili-Kalle backt ein Dutzend Schokoladen-Kuchen für das Festival. Der 47-Jährige geht davon aus, dass nichts davon übrig bleibt. Die Rechnung könnte aufgehen. Bereits im Vorverkauf sind über 800 Tickets über den Tresen gegangen – so viel wie noch nie zuvor.

Eines dieser Tickets hat sich Lukas Rohr gekauft. Zusammen mit einigen Freunden, die überwiegend aus dem Bremer Unland kommen, ist er am Freitagmorgen angereist. Er ist zum dritten Mal hier. Warum: „Weil es gute Mucke für schmales Geld gibt. Und weil es hier klein und gemütlich ist. Man kommt auf das Festivalgelände und es sieht zunächst so aus, als wäre man auf einem Schützenfest in einem Dorf. Mir gefällt das gut.“

Wie in jedem Jahr zieht das Fonsstock-Festival nicht nur Musikfans aus ganz Norddeutschland an. Es ruft auch den Zoll auf den Plan. Mehrere Beamte winken bei der Einfahrt in die Großensieler Straße Autofahrer aus dem Verkehr, um nach illegalen Drogen zu suchen.

Beim Shantychor Rodenkirchen wären sie vermutlich nicht fündig geworden. Die Jungs aus der Nachbargemeinde eröffnen am Freitagnachmittag das Programm und haben eher ein Faible für Spirituosen wie Rum. Zumindest bringen sie das in ihren Liedern zum Ausdruck. Anschließend geht es Schlag auf Schlag. Und je später der Abend, desto mehr füllt sich das Gelände an der Strandallee. An diesem Samstag geht’s schon um 11 Uhr weiter. Zum Auftakt kommt der Fons­stock-Nachwuchs bei einem Konzert der Rockband Radau auf seine Kosten.